Apple News+ nerostou čtenáři, spolupracující vydavatelství jsou přesto spokojená

O “Netflixu pro noviny a časopisy” Apple News+ je v posledních týdnech slyšet zejména kvůli zprávám líčícím její neúspěch. Krátce po březnovém spuštění se sice zdálo, že by mohla být služba velmi slušným hitem, jelikož si ji zaktivovalo na 200 tisíc čtenářů, toto číslo se však za uplynulého třičtvrtě roku prakticky nezvedlo. Navzdory tomu se zdá, že vydavatelství, která dodávají do Apple News+ obsah, nespokojená nejsou – ba naopak.

S průzkumem mapujícím pohled vydavatelů na službu se dnes pochlubili zpravodajci z Digiday, dle kterých sice většina společností nevnímá zájem o Apple News+ a zisky z něj jako ohromující, nicméně mnozí z nich jsou s jejím fungováním spokojení. Naprostá většina médií, která poskytla Digiday svůj pohled na věc, je sice bohužel anonymní, nicméně jejich vyjádření se víceméně shodují v tom, že je pro ně služba dalším příjemným zdrojem příjmů a i proto zvažují setrvání ve službě i pro příští rok. Valná většina vydavatelství má být totiž s Applem domluvená na jednoleté spolupráci s možností prodloužení.

Jedním z mála magazínů, který nechal v analýze své jméno zveřejnit, byl Essence, za který hovořila jeho obsahová a kreativní ředitelka. Ta se nechala slyšet, že vstup do Apple News+ může být pro některá vydavatelství zároveň vstupem na trhy mimo USA. Právě na těch se totiž díky jablečnému “Netflixu pro časopisy” Essence velmi slušně daří. Přesná čísla předplatitelů, které se díky vstupu do služby časopisu podařilo získat, jsou sice tajná, nicméně vzhledem k počtu předplatitelů celé služby je jasné, že se bavíme maximálně o vyšších desítkách tisíc a to ještě v tom nejoptimističtějším scénáři.