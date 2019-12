Nejlepší filmy o Applu, na které se vyplatí přes Vánoce podívat

Pokud vám Ježíšek přinese nějaký Apple produkt, možná byste místo na neustále dokola se opakující pohádky v televizi raději mrkli na nějaký film, který souvisí s vašim novým produktem. Filmů je o Applu jen pár, takže všechny je možné zhlédnout za jedno prolenošené sváteční odpoledne ve společnosti cukroví a bramborového salátu.

iSteve

Tento film je mezi diváky nejméně přijat. Ve filmu je často odkazováno na přesná historická fakta, která jsou ale divákovi servírována poměrně bizarním způsobem, což mělo za následek mnoho negativních reakcí. Na čsfd.cz má film hodnocení 50%, tedy průměr. Film je z roku 2013 a Justin Long, kterého ve filmu uvidíte, dříve dokonce hrával v reklamách Applu. Pokud byste rádi Steva Jobse trošku z jiného úhlu, určitě nebudete zklamaní.

jOBS

Tento snímek o Stevu Jobsovi je zřejmě ze všech nejznámější. Své díky za to může říct zejména Ashtonu Kutcherovi, který zde Steva Jobse ztvárnil. Mnozí fanoušci Applu ale nemohou kvůli této roli přijít Kutcherovi na jméno. Jeho herecký výkon zde nepatřil k těm nejlepším a za své počínání si vysloužil nominaci na Zlatou malinu v kategorii nejhorší herec v hlavní roli. V tomto filmu příliš nenahlédneme do soukromí Steva Jobse. Divák mu v podstatě stojí za zády a sleduje, jak z ničeho vybudoval Apple. Na csfd.cz má snímek 65 %, což znamená mírný nadprůměr. Škoda jistě je, že film končí představením iPodu a tvůrci nezahrnuli do filmu i iPhone.

Steve Jobs

Životopisné drama režiséra Dannyho Boyla je nejnovějším filmem s jablečnou tématikou, který vznikl v roce 2015. Byť má film na čsfd.cz „pouze“ 68 %, kritiky byl přijat velmi dobře. Michael Fassbender a Kate Winslet byli nominováni na Oscara. Kate Winslet nakonec získala Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli. Zlatý glóbus si odnesl i Aaron Sorkin, a to za scénář. Film je rozdělen do tří sekcí, z nichž každá vyobrazuje momenty před představením nějakého klíčového produktu Applu.

Piráti ze Silicon Valley

To nejlepší nakonec. Piráti ze Silicon Valley vyobrazují spor mezi Billem Gatesem a Stevem Jobsem během vzestupu Microsoftu a Applu. Historickou přesnost potvrdil i sám Bill Gates. Mnozí fanoušci považují tento film za vůbec nejlepší, který se týká tématiky společnosti Apple.