Co dělalo Steva Jobse tak unikátním?

Steve Jobs byl nepřehlédnutelný, charismatický a svérázný lídr. Pojďme se podívat na některé z vlastností, díky kterým se stal nejprobíranějším generálním ředitelem na světě.

Vizionář, který neřešil průzkumy

Steve Jobs nebyl fanouškem průzkumů trhu. Sám kdysi prohlásil: „Nemůžete se jen ptát zákazníků, co chtějí, a pak se jim to snažit dát. Než to vyrobíte, budou chtít něco nového.“ Spoléhal raději na svůj vlastní instinkt pro zdokonalování stávajících technologií, vývoj nových produktů a jejich balení takovým způsobem, aby si je lidé zamilovali se vším všudy. Před uvedením iPodu v roce 2001 spotřebitelé projevovali spíše relativně malý zájem o MP3 přehrávače. Ty, které už existovaly, byly robustní, často náročné na ovládání a kupovali je převážně technologičtí nadšenci, kteří rádi zkouší novinky. Zařízení jako iPod, iPhone a iPad se stala tak lákavými, že se s nimi veřejnost rychle sžila. To bylo z velké části způsobeno Stevem Jobsem a jeho schopností prodávat – prezentoval své produkty jednoduše, způsobem, kterému mohl rozumět každý.

Realita zkreslená prezentací

Steve Jobs věděl, jak pracovat s davem. Dokázal vybudovat nadšení kolem technologií, které někdy nebyly ani nové, ani převratné. Když se představil iPad druhé generace, velká část jeho prezentace byla věnována „chytrému krytu“ Smart Cocver, který vlastně nebyl ničím víc než obalem z vinylu s magnetickými panty. Přesto získal značné mediální pokrytí a řada uživatelů jej vnímala jako geniální a nepostradatelný kousek příslušenství pro své jablečné tablety. Ani ostřílení novináři nebyli imunní. Tento fenomén dostal název „reality distortion field“ (pole zkreslení reality). Dosud žádný jiný výkonný ředitel společnosti Apple neprokázal schopnost s ním pracovat tak, jako Steve Jobs.

Uniformní uniforma

Poslední desetiletí chodil Steve Jobs téměř neustále v tom samém oblečení. Jednalo se o luxusní černý rolák, modré džíny Levi’s 501 a tenisky New Balance 991. Tyto kousky mohou odrážet jeho minimalistický vkus, nebo snad jeho talent pro osobní i firemní branding. Samotný Steve Jobs se o své volbě oblečení veřejně nevyjadřoval, i když se říká, že přátelům řekl, že mu na vzhledu nezáleží. To ale neplatilo vždy. V 80. letech se běžně objevoval na veřejnosti v pestrobarevných italských oblecích a nosil dokonce i barevné motýlky. Jeho výrazný vzhled byl často parodován komiky. Časem si ale osvojil uniformu, která se stala jeho nedílnou součástí.

Extrémní detailista

Společnost Apple je až na výjimky tak tajnůstkářská, že se o jejích interních designových procesech toho moc neví, přesto však některé příběhy unikají na povrch a většina z nich vypráví o Stevem Jobsově fanatické pozornosti, kterou upínal ke každému detailu. Vic Gundotra, výkonný ředitel společnosti Google, vypráví o době, kdy jeho společnost spolupracovala s Applem na umístění Google Maps na iPhone. Gundotrovi v jeden víkend osobně zavolal Steve Jobs a vyjádřil nespokojenost s tím, že druhé písmeno „o“ má podle něj špatný odstín žluté barvy. Ačkoli za celkový vzhled a dojem produktů, jako jsou iMac, iPod a iPhone, zodpovídá britský designér Jonathan Ive, mnoho patentů společnosti nese jména obou, jeho i Stevea Jobse.

Nelpění

Steve Jobs byl bezpochyby produktem kalifornské protikultury 60. a 70. let. V mládí cestoval do Indie, aby pobýval v ášramu. Východní filozofie zůstala i nadále součástí jeho života a po zbytek života byl buddhistou. Jobs také přiznal, že ve stejnou dobu užíval LSD. Zkušenost nazval „jednou ze dvou nebo tří nejdůležitějších věcí, které jsem ve svém životě udělal“, jak uvádí John Markoff ve své knize „What the Dormouse Said: How the Sixties Counterculture Shaped the Personal Computer Industry“. Peníze pro Steva Jobse svým způsobem neznamenaly mnoho. V rozhovoru pro Wall Street Journal řekl: „Být nejbohatším mužem na hřbitově mi nevadí… Jít spát s pocitem, že jsme udělali něco úžasného… to je to, na čem mi záleží.“

Milovník hudby

Jobsův hudební vkus byl dobře známý z jeho prezentací. Singly a alba se pravidelně promítaly na obrazovkách nových Maců nebo iPhonů. Mezi jeho oblíbené interprety patřili Beatles a Bob Dylan. Získat práva na prodej hudby slavné čtveřice přes iTunes se stalo zdlouhavou ságou, která byla nakonec vyřešena v listopadu 2010. Mezi 10 nejoblíbenějších alb Steva Jobse, uvedených kdysi na sociální hudební službě Apple Ping, patřily také Kind of Blue od Milese Davise, American Beauty od The Grateful Dead a Who’s Next od The Who.

Existuje důvod, proč je Steve Jobs legendou a ikonou ve světě obchodu, technologií a podnikání. Vybudoval jedny z nejrevolučnějších firem naší doby, jako je Pixar Animation Studios, NeXT a nejhodnotnější společnost na světě – Apple Inc. A to vše dokázal bez toho, aby měl zpočátku nejvíce zdrojů (Apple Jobs spoluzaložil v roce 1976 v garáži svých rodičů), nejvíce kontaktů nebo dokonce nejvíce chytrých nápadů. Jak to tedy dokázal? Jobs měl soubor osobnostních rysů a návyků úspěchu, které ho odlišovaly od ostatních podnikatelů, posunuly ho vpřed a nakonec mu pomohly dosáhnout neuvěřitelného úspěchu v jeho kariéře. I když jste jedinečná osobnost a vaše obchodní cesta nebude stejná jako jeho, jistě se můžete poučit z revolučních způsobů budování skvělých společností, které Steve Jobs používal.

