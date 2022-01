Apple chystá film ze světa Formule 1. Zahrát si v něm má Brad Pitt

Jablečná videostreamovací služba Apple TV+ nemá zrovna nejkošatější nabídku pořadů. Je ale třeba říct, že ve většině případů jsou pořady z dílny Applu opravdu kvalitní. A jak se zdá, další slibně vypadající snímek je již na cestě. Podle zdrojů je technologický gigant blízko k uzavření smlouvy s Bradem Pittem na film, který se má týkat závodů Formule 1. Do projektu má zasáhnout i legenda v podobě jednoho z nejúspěšnějších pilotů F1 Lewise Hamiltona.

Pokud vše dopadne dobře, fanoušci závodů F1 uvidí Brada Pitta v roli vysloužilého závodníka, který se rozhodne trénovat mladšího jezdce a dovézt ho k vítězství. Zároveň i jemu samotnému má jít o poslední možnost, jak se proslavit. Film má režírovat Joseph Kosinski, který brzy uvede svůj nový film Top Gun: Maverick. Tento režisér má na kontě též filmy jako Hrdinové ohně nebo Nevědomí. Jelikož mezi videostreamovacími službami zuří válka o nejlepší produkované filmy, odpovídá tomu i rozpočet, který v tomto případě má být 130 milionů dolarů. Pokud se poohlédneme po očekávaných filmech od Apple Original Films nelze nezmínit Killers of the Flower Moon, jenž by se mohl dočkat premiéry koncem tohoto roku. Půjde o historické drama, v němž uvidíme v hlavních rolích Leonarda Di Capria a Roberta De Nira. Film navíc režíruje Martin Scorsese. Kvalita je tedy zaručena.