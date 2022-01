Apple prodal před Vánoci přes 40 milionů iPhonů 13 (Pro)

Sehnat v uplynulých měsících prakticky jakýkoliv iPhone 13 (Pro) bylo s trochou nadsázky rovno nadlidskému úkolu. Poptávka po těchto telefonech totiž převyšovala už od spuštění jejich předobjednávce naprosto brutálním způsobem nabídku, což se samozřejmě podepsalo i na prodejních číslech těchto telefonů. Ty jsou dle očekávání rekordní – tedy alespoň podle analytika Daniela Ivese ze společnosti Wedbush.

Podle dat, která má Ives k dispozici, prodal Apple v uplynulém čtvrtletí těžce přes 40 milionů iPhonů 13 (Pro) a to navíc jen kvůli tomu, že jich nebyl schopen vyrobit více. Pokud by byl, byl by jich údajně schopen prodat ještě o zhruba 12 milionů více, jelikož právě tolik uživatelů má údajně o “třináctky” i přes delší dodací doby u většiny prodejců dlouhotrvající zájem. Ze zdánlivě nenápadně vylepšeních iPhonů je tak zcela evidentně obří prodejní hit, u kterého může navíc Apple těšit fakt, že jím ještě nějakou chvíli bude. Zdroje analytika z dodavatelského řetězce Applu totiž nyní tvrdí, že přes náznaky ochabnutí poptávky na konci loňska je nyní poptávka o telefonech opět extrémně vysoká, kvůli čemuž je tak i nadále problém telefony v brzké době sehnat – tedy alespoň u prodejců třetích stran.

Poměrně zajímavé je kromě extrémní poptávky také fakt, že se novým iPhonům velmi daří zejména v Číně, která je hnacím motorem jejich prodejů a to navzdory tomu, že v zemi Apple musí blokovat spousty aplikací kvůli tamnímu režimu a celkově tam jsou upřednostňovány androidí telefony místních výrobců. Ani to však Číňany od používání iPhonů neodrazuje, což je pro Apple dlouhodobě velmi dobrá zpráva. Pokud se mu navíc podaří prodejní tempo novinek udržet, má takřka 100% nakročeno k překonání prodejního rekordu iPhonů za jeden rok. Na podzim bychom totiž měli dostat opět velmi zajímavé telefony, které se budou zcela určitě prodávat opět skvěle.

