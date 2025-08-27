Apple slaví obrovský úspěch! Film F1 překonal 600 milionů dolarů

Snímek F1: the Movie s Bradem Pittem v hlavní roli se stal nejúspěšnějším filmem Applu. Za poslední měsíc poskočil z 500 na více než 600 milionů dolarů v celosvětových tržbách. Podle serveru Deadline dosáhl film ke konci víkendu částky 603,4 milionu dolarů.
Producent Jerry Bruckheimer a režisér Joseph Kosinski dokázali s tímto projektem vytvořit mezinárodní trhák. Drtivá většina tržeb – zhruba 69 % – pochází mimo Spojené státy. Jen z Číny to činí 59,2 milionu, z Koreje 35,2 milionu, z Francie 30 milionů a z Velké Británie 29,7 milionu dolarů.
Největší film Brada Pitta
Pro Brada Pitta je to největší úspěch v kariéře z hlediska tržeb. Nikdy předtím žádný jeho film nevydělal tolik, a to ani na čínském trhu, kde bývá konkurence mimořádně silná. Výnosy z Imax kin tvoří dalších 94,4 milionu dolarů.
Fotogalerie
I když tržby z posledního týdne ukazují pokles o 37 % na 6,1 milionu dolarů, film stále běží v kinech a prodává vstupenky. Apple navíc očekává další zisky díky prodeji a půjčování filmu přes TV aplikaci – aktuálně u nás stojí 399 Kč za koupi a 329 Kč za půjčení.
Kdy dorazí na Apple TV+?
F1 je momentálně nejúspěšnějším původním filmem Applu. Není divu, že se jeho streamovací premiéra pečlivě plánuje. Zatím ale nebylo oznámeno, kdy přesně bude dostupný v rámci Apple TV+ předplatného. Jisté však je, že cena filmu se časem sníží, aby odpovídala zbytku nabídky.