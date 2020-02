6 filmů na iTunes, které tento víkend seženete levněji (14.2. 2020 – 16.2. 2020)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho v baru, na svahu, na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Paw Patrol: Mighty Pups

Tlapková patrola se mezi dětmi těší velké popularitě. S jejími hrdiny – pejsky Chasem, Marshallem, Rockym, Everestem, Zumou, Skyem a dalšími – se setkáváme také v celovečerním snímku s názvem Paw Patrol: Mighty Pups. Tentokrát je ve hře meteorit, díky kterému získají odvážní členové Tlapkové patroly své superschopnosti.

69,- zakoupení, 79,- vypůjčení

Angličtina, čeština

Film Tlapková patrola pořídíte zde

Osobní strážce/Bodyguard

And I will always love you… Kevin Costner a Whitney Houston rozehrávají v nestárnoucím romantickém dramatu Bodyguard z devadesátých let strhující příběh o bezbranné zpěvačce a jejím neohroženém bodyguardovi. Osobní strážce a ochránce slavné zpěvačky má kromě jiného jednu pevnou zásadu – nikdy se nezamilovat do své klientky. Srdci se ale někdy poručit nedá…

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Snímek The Bodyguard pořídíte zde

Forrest Gump

„Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.“ „Pro hlupáka každý hloupý“. Připomeňte si příběh Forresta Gumpa – chlapíka, který možná příliš inteligence nepobral, ale pro svou maminku, přítelkyni Jenny i pro své přátele by se rozdal. V titulní roli Forresta, který shodou zvláštních okolností nechyběl snad u žádné významné události, exceluje Tom Hanks.

Vypůjčení 59,-, zakoupení 79,-

Angličtina, čeština, české titulky

Film Forrest Gump pořídíte zde

Yes Man

V dnes již téměř kultovním snímku Yes Man uvidíme oscarového herce Jima Carreyho. Hlavní hrdina snímku se jednoho dne po absolvování svérázného semináře rozhodne zkrátka na všechno odpovídat „ano“. Jako „Yes Man“ zažívá zcela jiný život, plný úžasných setkání, cestování a nejrůznějších zážitků.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Snímek Yes Man pořídíte zde

Vejška

Ve filmu Vejška se opět setkáváme s některými z hrdinů snímku Gympl. Petr Kocourek (Tomáš Vorel ml.) už podruhé zkouší své štěstí při přijímacích zkouškách na katedru grafiky na UMPRUM. Dostat se na tuto školu zkouší také krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Petr zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl) už sice vysokou studuje, studiem ale spíše proplouvá díky svému vlivnému otci. Oba kamarády i nadále spojuje nadšení pro graffiti, která se jim jednoho dne stane téměř osudnou.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Vejška pořídíte zde

Jak ztratit kluka v 10 dnech

Andie (Kate Hudson) potřebuje pro účely článku do časopisu dokázat, že je schopná zbavit se i toho nejzamilovanějšího chlápka během deseti dnů. Jako „pokusného králíka“ si vybrala Benjamina (Matthew McConaughey). Netuší ale, že se Ben naopak vsadil se svým šéfem, že dokáže zlomit srdce každé dívce, jen aby dostal lukrativní zakázku.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Jak ztratit kluka v 10 dnech pořídíte zde