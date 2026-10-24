Vlastní vyzvánění na iPhonu nastavíte přímo ze souboru. Stačí pár klepnutí

Chcete, aby váš iPhone při příchozím hovoru přehrál vlastní nahrávku, oblíbenou hlášku nebo krátký hudební motiv? S iOS 26 a novějším to zvládnete přímo v aplikaci Soubory. Pokud už máte připravený vhodný zvuk, nepotřebujete počítač, GarageBand ani převádění do speciálního formátu pro vyzvánění. Celé nastavení vede přes nabídku sdílení, kde se tato možnost poměrně snadno přehlédne.
Nejvíc času tak zpravidla zabere výběr a příprava samotného zvuku. Potřebujete soubor ve formátu MP3 nebo M4A s délkou maximálně 30 sekund. Může jít o vlastní nahrávku, zvukový efekt nebo připravený hudební úryvek. Důležité je mít jej dostupný v aplikaci Soubory, odkud ho následně předáte systému jako vyzvánění.
Jak ze zvukového souboru udělat vyzvánění
Otevřete Soubory a najděte připravenou nahrávku. Pokud jste ji stáhli z internetu, podívejte se do složky Stahování v umístění, které používáte pro stažené soubory. Před nastavením si zvuk raději přehrajte. Zkontrolujete tak nejen jeho obsah, ale také to, zda nezačíná několika sekundami ticha, kvůli kterým byste příchozí hovor zpočátku neslyšeli.
Na souboru podržte prst a v nabídce vyberte Sdílet. Mezi akcemi následně klepněte na Použít jako vyzvánění. Pokud tuto položku nevidíte hned, posuňte se v nabídce níže.
Hotový tón najdete v Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění, kde se zároveň nastaví jako výchozí. Na stejném místě se můžete kdykoliv vrátit k některému z předinstalovaných zvuků. Nepotřebné vlastní vyzvánění odstraníte přejetím doleva přes jeho název a klepnutím na Smazat.
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Co zkontrolovat, když se nabídka nezobrazuje
Pokud možnost Použít jako vyzvánění chybí, začněte u délky a formátu souboru. Celá několikaminutová skladba nesplňuje podmínky tohoto postupu, i když má správnou příponu. Nejdřív si z ní připravte úryvek do 30 sekund. Ověřte také, že iPhone používá iOS 26 nebo novější.
Pro vlastní hlasovou nahrávku můžete využít Diktafon. Nahrajte krátkou hlášku, případně odstraňte zbytečné ticho na začátku a konci, a přes sdílení ji uložte do Souborů. Potom pokračujte stejným postupem jako u jiného zvuku.
Pozor na hudbu z předplatného
Skladba stažená pro poslech offline v Apple Music není totéž co samostatný zvukový soubor v aplikaci Soubory. Hudbu z předplatného tímto způsobem jako vyzvánění použít nelze. Potřebujete vlastní nebo jinak oprávněně získaný nechráněný soubor, případně lze zakoupit hotový vyzváněcí tón v iTunes Storu.
Pro dobře slyšitelné vyzvánění se hodí úryvek s jasným začátkem a vyrovnanou hlasitostí. Dlouhý pozvolný nástup může znít příjemně ve sluchátkách, ale u telefonu schovaného v tašce vám příliš nepomůže.