Zvoní Apple Arcade umíráček? Vývojáři zasypali Apple jeho kritikou

Herní služba Apple Arcade je na světě již několik let. Poslední dobou ale čelí čím dál intenzivnější kritice. Vývojáři kritizují Apple Arcade za nedostatečnou transparentnost plateb, klesající výplaty a zrušené projekty.

Služba Apple Arcade byla poprvé spuštěna již v roce 2019 a nabízela přístup k široké škále jinak placených her za jediné pevné měsíční předplatné. Služba byla nejprve spuštěna s téměř 100 tituly, jejichž počet se od té doby zdvojnásobil. Nedávno se objevily náznaky, že Apple možná plánuje přeměnit Arcade na plnohodnotnou streamovací herní službu, nikoliv na předplatné, které poskytuje přístup ke hrám, jež je stále nutné stahovat obvyklým způsobem.

Podle zprávy serveru MobileGamer v poslední době stále více narůstá míra nespokojenosti vývojářů se službou Apple Arcade. Vývojáři uvádí hned několik důvodů své nespokojenosti. Jedním z nich je netransparentní způsob, jakým jsou vývojáři placeni, když jsou jejich hry vybrány pro zařazení do Apple Arcade. „Mají netransparentní metriku, které říkají kvalifikační relace, a na jejím základě se vyplácí bonusový fond,“ uvedl jeden ze zdrojů. „Nikdo ale neví, co to vlastně kvalifikační sezení je – má to něco společného s tím, jestli byla hra spuštěna, jak dlouho ji hráč hrál a jak často se vrací. Ale je to vlastně černá skříňka.“

Výplaty z Apple Arcade klesají podle dobře informovaných zdrojů již několik let, a došlo také ke snížení zálohových poplatků, které Apple platil za nové tituly ve své službě. Podle dalších vývojářů také cupertinská společnost často ruší plánované projekty, a to z nejasných důvodů, které není ochotna vysvětlit. Šéf jednoho z herních studií například uvedl, že po měsících nadšených ohlasů na jednu konkrétní hru tým Arcade náhle stáhl svůj zájem o tento titul s odvoláním na změnu strategie. Když vývojář požádal o zpětnou vazbu a nabídl snížení rozpočtu a přepracování hry tak, aby lépe vyhovovala potřebám společnosti Apple, tým Arcade jednoduše přestal odpovídat na jejich e-maily.

Někteří vývojáři nicméně poukázali na výrazné posílení společnosti Apple v roce 2021 a uvedli, že doufají, že konkurence ze strany Netflixu povede ke zlepšení podmínek ze strany Applu. „Opravdu doufám, že Netflix bude pokračovat v tom, co dělá, protože to vyžaduje, aby se Apple i nadále snažil být relevantní a konkurenceschopný,“ uvedl jeden ze zdrojů. Netflix neplatí žádné průběžné poplatky ani bonusy, místo toho se soustředí na jedinou platbu předem – částka, o kterou se jedná, je však popisována jako velmi velkorysá.