Další automobilka se odvrací od CarPlay nové generace. Apple přitom její podporu sliboval!

Je tomu skoro až k nevíře, ale CarPlay nové generace odhalil Apple světu již na WWDC 2022 coby součást iOS 16. Nakonec se však do prvních vozů dostal až na konci loňska, přičemž i nyní bychom napočítali auta, ve kterých si jej lze užít, na prstech jedné ruky. A jak se zdá, situace se v brzké době lepšit nebude, tedy minimálně zásluhou automobilky Mercedes-Benz. Její generální ředitel Ola Källensius totiž v čerstvém rozhovoru doslova řekl, že se s nasazením CarPlay nové generace v dohledné době nepočítá.

Na téma CarPlay se šéf Mercedes-Benz rozpovídal konkrétně v podcastu Decoder z produkte The Verge. V tom se moderátor Källensiuse přímo zeptal, zda má Mercedes-Benz v plánu někdy podporovat CarPlay nové generace a nechat tak Apple de facto převzít veškerý infotainment v autě. Ostatně, právě to by leckdo vzhledem k tomu, že byl právě Mercedes-Benz oznámen před lety samotným Applem coby jedna z automobilek, které novince přislíbily podporu, čekal. Podle Källensiuse to však v plánu není.

„Krátká odpověď na tuto otázku je ne. Je ale třeba se na vše podívat z větší perspektivy, kterou nyní vysvětlím. Vše, co se děje v digitálním světě vašeho auta, není jen infotainment. Není to jen hudba, kterou posloucháte, či telefonní hovor, který uskutečňujete. Je to i o asistované či automatizované jízdě, které jsou další revolucí v automobilovém průmyslu. A náš chystaný operační systém Mercedes-Benz, jehož debut je plánován na příští rok, je jakýmsi centrálním nervovým systémem, který nám umožní vše softwarově ve voze spojit. Pokud totiž chcete vytvořit vynikající zákaznickou zkušenost, musíte o tom přemýšlet jako o celku. A pouze výrobce může vše spojit dohromady tak, aby to dávalo smysl. Není zkrátka nikdo, tedy ani žádná z technologických společností, kdo by to takto dokonale zvládl,“ prakticky odpískal podporu CarPlay nové generace šéf automobilky.

Dobrou zprávou je nicméně alespoň to, že se Mercedes nehodlá s CarPlay v žádném případě rozloučit kompletně, jako tomu je třeba u GM. „Nejsme fundamentalisté, abychom někomu něco zakazovali jen proto, že se to rozhodne využívat. Proto máme Apple CarPlay i Android Auto. A pokud vám u některých funkcí vyhovují, používejte je dál. I nadále bude možnost přepínat z těchto systémů na náš a zpět,“ uklidnil Källensius jablíčkáře. Máte-li tedy v garáži nový Mercedes či se chystáte na jeho koupi, nepočítejte s tím, že do něj minimálně v dohledné době dorazí jiné CarPlay než to staré generace.