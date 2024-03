Budoucnost CarPlay je nejistá, automobilky upřednostňují vizi Androidu

Po ukončení vlastního automobilového projektu společnosti Apple se pozornost společnosti zaměřila na novou generaci CarPlay a její vztahy s výrobci automobilů. Ačkoli Apple poprvé debutoval s konceptem CarPlay nové generace v létě 2022, k produktu se dosud zavázaly pouze dvě automobilky – Porsche a Aston-Martin. Více automobilek se naopak přihlásilo ke komplexnější a integrovanější technologii Android Automotive.

Nová generace Android Auto se od té předešlé liší tím, že systém Automotive je do vozidla zabudován již z výroby. Mark Gurman z agentury Bloomberg uvádí, že nová generace CarPlay od společnosti Apple stále běží na iPhonu, což poskytuje větší flexibilitu, ale žádnou možnost licencování. CarPlay nové generace se rozšiřuje na více obrazovek uvnitř vozidel a ovládá hardware automobilu, jako je například klimatizace.

Společnost Google se zaměřila na registraci výrobců automobilů, kteří budou používat její integrovaný systém Android Automotive. Dosud nabízejí Android Automotive jako volitelnou možnost pro kupující automobilů společnosti BMW, Ford, General Motors, Lucide, Polestar, Porsche, Stellantis a Volkswagen. Průmysl si zachovává podporu pro CarPlay kvůli preferencím kupujících automobilů, kteří vlastní iPhone. Společnost Apple se zatím zaměřila na výrobce automobilů vyšší třídy, aby se zavázala k podpoře nové generace CarPlay. Ukončení projektu Apple Car zároveň Applu uvolnilo prostor i prostředky na to, aby se mohl ještě intenzivněji zaměřit na nový CarPlay.

V současné době Apple neplánuje nový CarPlay zpeněžit, ať už tím, že by od výrobců vybíral poplatky za licence, nebo tím, že by uživatelům nabízel placenou úroveň. Apple momentálně spolupracuje s každým výrobcem, který CarPlay podporuje, na vytvoření vlastní verze na míru, která bude fungovat s jeho vozidly. Gurman nicméně nevylučuje variantu, že by Apple mohl později zkusit na CarPlay vydělávat, a to například vybíráním zmíněných licenčních poplatků. Gurman také navrhuje, že by Apple mohl nadále používat starší verzi CarPlay jako bezplatnou možnost, ale poté zpoplatnit novější upgrade.