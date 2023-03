Jak mě zklamal Apple CarPlay aneb první dojmy začátečníka po pár dnech s ním

Protože jsem fanoušek technologií a zejména pak těch od Applu, asi nikoho nepřekvapí, že se jimi rád obklopuji všude, kde je to jen možné. Když jsem si proto začal před časem konečně vybírat svůj nový vůz, kterým bych nahradil mého dosavadního „hloupého“ stařečka, poměrně vysoko na seznamu přání jsem měl Apple CarPlay. Nebudu vám lhát, ačkoliv jsem toho o tomto automobilovém infotainmentu od Applu za posledních šest let, co píšu pro Letem světem Applem, napsal skutečně dost, vždy jsem si s nim „naživo“ hrál jen chvíli, když jsem třeba ve voze s ním mohl jet. Jinými slovy, věděl jsem o něm všeobecné věci, ale jak je na tom CarPlay z hlediska širší využitelnosti jsem neměl možnost až tak otestovat. To už sice teď díky koupi nového auta mám, ale abych byl upřímný, že bych z funkčnosti CarPlay skákal do nebes, to se říci nedá.

U Applu jsem zvyklý na určitou komplexnost služeb, aplikací a systémů v kombinaci s širokými možnostmi nastavení a tak podobně. Bláhově jsem si proto myslel, že i od CarPlay něco takového dostanu a proto jsem se na něj i dost těšil. Když jsem však po zhruba 10 minutách hraní si s ním zjistil, že mi vlastně těchto 10 minut i stačí na to, abych jej celý pochopil z hlediska nejrůznějších nastavení a tak podobně, byl jsem trochu zaražený. Možností pro nastavení CarPlay totiž není opravdu příliš mnoho a aplikací, které v něm dávají smysl, jsem taky zatím napočítal na prstech jedné ruky.

Mnozí z vás si možná nyní říkají, že co také od infotainmentu v autě chtít, což je sice na jednu stranu pravda, avšak na stranu druhou si zase říkám, že když jsem viděl loni vizi CarPlay budoucnosti, kterou Apple ukázal na WWDC, tak trochu zamrzí, že nyní máme „jen“ to, co máme. Ovládat klimatizaci a tak podobně asi přes CarPlay nepotřebuji, protože mám pro to přeci jen ovladače pod displejem s ním, ale sakra, nějaká ta hlubší integrace do vozu by špatná nebyla. A pokud by Apple touto cestou nemohl z nějakého důvodu jít (což ale evidentně může, když CarPlay budoucnosti hloubkovou integraci do systému vozu nabídne), bylo by za mě přinejmenším fajn uspokojit uživatele alespoň skrze široké možnosti softwarového uzpůsobení či aplikacemi. Teď mi totiž dává smysl možná tak Spotify a potažmo Google Maps spolu s Mapami.cz.

Nechci však rozhodně jen kritizovat a brblat, že je CarPlay k ničemu, protože to určitě není a baví mě i v podobě, ve které je. Líbí se mi třeba úzké propojení CarPlay s iOS ve smyslu jakési kontinuity aplikací, kdy člověk sedne do auta s puštěným Spotify na iPhonu, to začne záhy hrát ve voze a poté, co člověk dojede na místo určení a vystoupí, na telefonu mu svítí opět přehrávač Spotify se skladbou, kterou měl v autě právě rozposlouchanou. Líbí se mi ale třeba i notifikace z Apple Maps upozorňující na to, kde jsem zaparkoval a tak podobně, což člověku život určitě usnadní – respektive to na mě tak jako člověka začínajícího s CarPlay působí.

Vím, že je pro Apple CarPlay do značné míry doplňkovou funkcí a taky vím, že jej mohu zcela nahradit infotainmentem přímo od výrobce. Přesto mě ale neslaná nemastná verze CarPlay vcelku mrzí, protože z ní zkrátka vůbec necítím jakousi „applovinu“, jak tomu je třeba u iOS, watchOS či macOS. Doufám proto, že se Apple v budoucnu kromě rozvoje CarPlay nové generace zaměří i na jeho starší generaci a její možnosti rozšíří tak, aby zkrátka člověka bavila víc. Protože její nynější úzké využití se zkrátka okouká, což je škoda. Že se bavíme o užitečné vychytávce sice není sporu, ale i v minulosti se bohužel již mnohokrát ukázalo, že být „jen“ užitečným zkrátka někdy nestačí, pokud s onou užitečností není zkombinovaná jakási hra s city a emocemi.