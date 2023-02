14 automobilek, které budou podporovat novou generaci Apple CarPlay

Když na loňské WWDC Apple světu oficiálně odhalil novou verzi svého automobilového infotainmentu CarPlay, nejednomu jablíčkáři spadla brada. Z nynější dosti omezené verze se totiž rozhodl udělat de facto kompletní palubní počítač schopný nejen zobrazovat notifikace na zprávy a hovory z telefonu či spouštět hrstku aplikací, ale taktéž zobrazovat spousty detailů o jízdě, stavu vozu a tak podobně. Na prezentaci se tehdy Apple pochlubil například zobrazením tachometru s otáčkoměrem, ukazatelem teploty kapalin, množství pohonných hmot v nádrži a tak podobně. Myslel však třeba i na možnost ovládat klimatizaci, sedadla a spoustu dalších prvků, čímž by de facto kompletně přebral funkce klasickým infotainmentům z dílny výrobců samotných vozů. Háček je však jednak v tom, že CarPlay tehdy prezentoval do značné míry jako svou vizi a jednak v tom, že na závěr prezentace jen plytce oznámil, že jej chce začít rozšiřovat později v roce 2023. Nicméně díky závěru prezentace, ale i řadě následujících prohlášení výrobců již nyní známe minimálně 14 automobilek, které s podporou Apple CarPlay nové generace počítají. Jsou to konkrétně:

Acura

Audi

Ford

Honda

Infiniti

Jaguar

Land Rover

Lincoln

Mercedes-Benz

Nissan

Polestar

Porsche

Renault

Volvo

Bohužel, vzhledem k tomu, že je CarPlay nové generace stále ve vývoji, který si pravděpodobně Apple bedlivě drží pod pokličkou, na stránkách jednotlivých výrobců se jen stěží dočtete, u jakých vozů se s CarPlay nové generace počítá, potažmo zda alespoň částečně dorazí i na stávající vozy s CarPlay, které třeba nedisponují tolika zobrazovacími plochami (typicky vozy s digitálním středovým panelem, ale klasickými „budíky“). Nezbývá tedy než doufat, že se vše dozvíme co nevidět.