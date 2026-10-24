Doba, kdy Nokia vydržela týden, je pryč. Tyto extrémní telefony ale nemusíte nabíjet celé měsíce

Dnes je každodenní večerní připojení telefonu k nabíječce naprostou rutinou. Mnozí z nás ale s nostalgií vzpomínají na doby, kdy přístroje jako Nokia 3310 vydržely na jedno nabití bez problémů týden, nebo dokonce čtrnáct dní. Jejich tajemství přitom bylo jednoduché. Malý černobílý displej a absence neustálého připojení k internetu. Přesto i dnes existují na trhu komerční stroje, které tento dávný sen o nekonečné výdrži plní. Mají to ale jeden „těžký háček“.
Běžný prodej: Oukitel s 21 000 mAh
Běžný dnešní iPhone nebo Samsung má baterii s kapacitou kolem 5 000 mAh. Na trhu najdeme speciální odolné telefony, které jdou do absolutního extrému. Výrazným komerčně úspěšným příkladem je obrněný smartphone Oukitel WP19. Ten disponuje monstrózní baterií o kapacitě 21 000 mAh. Při opravdu náročném používání vydrží bez problémů týden, v pohotovostním režimu pak slibuje výdrž přes tři měsíce.
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Absolutní extrém: Energizer P28K
Ještě dál zašla značka Energizer, která je proslulá primárně výrobou klasických tužkových baterií. Ta nedávno představila model Hard Case P28K, který dostal neuvěřitelnou 28 000mAh baterii. Tento stroj vydrží až 94 dní v pohotovostním režimu nebo téměř pět dní nepřetržitého hovoru.
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Daň za nekonečnou energii
Tato extrémní výdrž má pochopitelně svou daň v podobě ergonomie. Zmíněný Energizer váží přes půl kilogramu (570 gramů) a na tloušťku měří bezmála tři centimetry, Oukitel je na tom s váhou a tloušťkou podobně. Nejde tedy o žádné elegantní placky do kapsy. Výrobci v podstatě vzali těžkou powerbanku a naroubovali na ni displej a operační systém Android, což bolí samo o sobě.
hm….telefony vyzerajú dosť amatérsky, dosť zle….takže, budú na úrovni strednej triedy z roku 2007? dizajnovo tak určite vyzerajú. Nikdy som nechápal tento koncept a poviem prečo.
skúste s týmto telefonom pracovať tak 10 20 minut v kuse. Budete mať svalovicu :D skúste tento telefon bežne prepravovať. Skúste s ním volať bez handfree. Skúste s ním fotiť, nebodaj natáčať tak 30 minút.
nedrží sa dobre, zväčša je to amatérsky telefon, v ktorom procesor o tri roky už určite nebude fungovať a úplne nakoniec, sa z tohto telefonu stane ťažítko/lampa.
ako predajca telefónov som sa presne s tymito telefonmi hral, pretože ma zaujala veľká výdrž batérie. No nenašiel som doteraz jediný relevantný dôvod na kúpu takéhoto telefonu…
fakt radšej 2 – 4 menšie powerbanky, alebo 2 väčšie.. výhoda je, že ak o telefon prídete, vymeníte, predáte, powerbanky môžete potom, a vlastne aj počas použiť na nabíjanie čohokoľvek.
preto pozor pri kúpe takýchto zariadení. Určite majú svoju skupinu zákazníkov…..ale pozor, fakt si dobre uvedomte, do čoho idete, či to skutočne potrebujete, či vám to skutočne vyrieši váš problém …a či fakt nie je lepšia cesta nejaká tá powebanka
určite viac odpočúčam kvalitný telefon, ktorý vydrží a k tomu power banky. a záleží už na tebe, aké a koľko potrebuješ. niekomu vyhovuje
no, keby jablko spravilo hrubsi telefon – tak aby hrubka bola rovno s obdlznikom okolo kamier, tak o kolko % vacsia bateria by vosla? aj tak kazdy nosi hrube puzdra na telefony aby ten vyrastok dorovnali