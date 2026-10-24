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Doba, kdy Nokia vydržela týden, je pryč. Tyto extrémní telefony ale nemusíte nabíjet celé měsíce

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Dnes je každodenní večerní připojení telefonu k nabíječce naprostou rutinou. Mnozí z nás ale s nostalgií vzpomínají na doby, kdy přístroje jako Nokia 3310 vydržely na jedno nabití bez problémů týden, nebo dokonce čtrnáct dní. Jejich tajemství přitom bylo jednoduché. Malý černobílý displej a absence neustálého připojení k internetu. Přesto i dnes existují na trhu komerční stroje, které tento dávný sen o nekonečné výdrži plní. Mají to ale jeden „těžký háček“.

Běžný prodej: Oukitel s 21 000 mAh

Běžný dnešní iPhone nebo Samsung má baterii s kapacitou kolem 5 000 mAh. Na trhu najdeme speciální odolné telefony, které jdou do absolutního extrému. Výrazným komerčně úspěšným příkladem je obrněný smartphone Oukitel WP19. Ten disponuje monstrózní baterií o kapacitě 21 000 mAh. Při opravdu náročném používání vydrží bez problémů týden, v pohotovostním režimu pak slibuje výdrž přes tři měsíce.

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Absolutní extrém: Energizer P28K

Ještě dál zašla značka Energizer, která je proslulá primárně výrobou klasických tužkových baterií. Ta nedávno představila model Hard Case P28K, který dostal neuvěřitelnou 28 000mAh baterii. Tento stroj vydrží až 94 dní v pohotovostním režimu nebo téměř pět dní nepřetržitého hovoru.

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Daň za nekonečnou energii

Tato extrémní výdrž má pochopitelně svou daň v podobě ergonomie. Zmíněný Energizer váží přes půl kilogramu (570 gramů) a na tloušťku měří bezmála tři centimetry, Oukitel je na tom s váhou a tloušťkou podobně. Nejde tedy o žádné elegantní placky do kapsy. Výrobci v podstatě vzali těžkou powerbanku a naroubovali na ni displej a operační systém Android, což bolí samo o sobě.

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