Zájem o iPhone Duo překonal očekávání. Úspěch skládačky může vykompenzovat slabší prodeje iPhonu 18 Pro

První skládačka od Applu slaví nečekaný úspěch. Podle informací DigiTimes překonaly předobjednávky nového iPhonu Duo v několika regionech původní odhady samotné společnosti. Tento start sledují s nadšením především asijští dodavatelé displejů, kteří věří, že krok jablečného giganta definitivně rozhýbe trh se skládacími zařízeními.
Impuls pro pokročilé displeje a technologii TDDI
Zdroje z dodavatelského řetězce očekávají, že úspěch Applu dodá odvahu i dalším výrobcům smartphonů k razantnější investici do skládacích konstrukcí. To by znamenalo obrovskou příležitost pro výrobce integrovaných čipů TDDI (Touch and Display Driver Integration), které v sobě spojují řízení dotykové vrstvy i samotného OLED panelu. U klasických vlajkových lodí představuje nasazení TDDI zbytečně vysoké náklady, u ohebných telefonů jde o nutný technologický standard. Pro výrobce čipů tak vzniká zcela nová lukrativní cesta k navýšení dodávek.
Fotogalerie
Dotykový MacBook a záchrana před propadem
Zpráva portálu DigiTimes navíc upozorňuje na další očekávanou změnu trhu, kterou by mohl být dlouho spekulovaný dotykový MacBook. Přidání dotykové vrstvy by tak vytvořilo poptávku po pokročilých řadičích a zobrazovacích komponentech. Očekává se totiž, že by na podobný krok Applu musela bleskově zareagovat i konkurence s Windows, což by oživilo dodavatelský byznys.
Nečekaná popularita iPhonu Duo navíc řeší Applu jeden aktuální problém. Podle analytiků dokážou silné prodeje tohoto modelu velmi utlumit finanční dopady nečekaně slabších prodejů iPhonu 18 Pro. iPhone Duo vychází dnes. Rázem tak internet zaplaví všemožné testování na nejrůznější způsoby. Cena „Dua“ u nás startuje na 54990 korunách.