Pojďte si s námi rozbalit nebesky bílý iPhone Duo

Po dnešním výletě do Prahy, kde jsem měl možnost si konečně osahat iPhone Duo a vytvořit si tak na něj první názor, na mě večer čekalo doma v pracovně příjemné překvapení. V první den prodejů této žhavé novinky totiž dorazil i jeden kousek na důkladné testování a přestože to bude potřebovat spoustu času, minimálně rozbalení jsem stihl už nyní. A protože jsem jej rovnou důkladně nafotil, myslím si, že by byla škoda vás o tento pomyslný svátek fanoušků Apple produktů a zejména pak těch ohebných ochudit. Pokud vás tedy rozbalení nebesky bílé varianty iPhone Duo zajímá, galerie níže je tu pro vás.
Fotogalerie
Z hlediska balení nicméně Apple absolutně v ničem neexperimentoval – tedy samozřejmě až na tvar krabičky, který je logicky přizpůsoben tvaru telefonu v rozloženém stavu. Jinak ale Apple vsází i u této novinky na klasický bílý papírový box, který je ze spodní strany zapečetěn dvěmi strhávacími nálepkami. Telefon jako takový je pak chráněn papírovou fólií s tím, že jakmile jej vyjmete z balení, dostanete se ke kabelu a šanonu s manuály. A víc byste v balení hledali marně, což může do jisté míry u takto drahého zařízení trochu zamrzet. Na druhou stranu ale myslím, že zrovna iPhone Duo vás dokáže po rozbalení zaujmout natolik, že relativně strohé balení vlastně mrzet nebude.