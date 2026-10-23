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Pojďte si s námi rozbalit nebesky bílý iPhone Duo

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Po dnešním výletě do Prahy, kde jsem měl možnost si konečně osahat iPhone Duo a vytvořit si tak na něj první názor, na mě večer čekalo doma v pracovně příjemné překvapení. V první den prodejů této žhavé novinky totiž dorazil i jeden kousek na důkladné testování a přestože to bude potřebovat spoustu času, minimálně rozbalení jsem stihl už nyní. A protože jsem jej rovnou důkladně nafotil, myslím si, že by byla škoda vás o tento pomyslný svátek fanoušků Apple produktů a zejména pak těch ohebných ochudit. Pokud vás tedy rozbalení nebesky bílé varianty iPhone Duo zajímá, galerie níže je tu pro vás. 

iPhone Duo LsA 1 iPhone Duo LsA 1
iPhone Duo LsA 2 iPhone Duo LsA 2
iPhone Duo LsA 3 iPhone Duo LsA 3
iPhone Duo LsA 4 iPhone Duo LsA 4
iPhone Duo LsA 5 iPhone Duo LsA 5
iPhone Duo LsA 6 iPhone Duo LsA 6
iPhone Duo LsA 7 iPhone Duo LsA 7
iPhone Duo LsA 8 iPhone Duo LsA 8
iPhone Duo LsA 9 iPhone Duo LsA 9
iPhone Duo LsA 10 iPhone Duo LsA 10
iPhone Duo LsA 11 iPhone Duo LsA 11
iPhone Duo LsA 12 iPhone Duo LsA 12
iPhone Duo LsA 13 iPhone Duo LsA 13
iPhone Duo LsA 14 iPhone Duo LsA 14
iPhone Duo LsA 15 iPhone Duo LsA 15
iPhone Duo LsA 16 iPhone Duo LsA 16
iPhone Duo LsA 17 iPhone Duo LsA 17
iPhone Duo LsA 18 iPhone Duo LsA 18
iPhone Duo LsA 19 iPhone Duo LsA 19
iPhone Duo LsA 20 iPhone Duo LsA 20
iPhone Duo LsA 21 iPhone Duo LsA 21
iPhone Duo LsA 22 iPhone Duo LsA 22
iPhone Duo LsA 23 iPhone Duo LsA 23
iPhone Duo LsA 24 iPhone Duo LsA 24
iPhone Duo LsA 25 iPhone Duo LsA 25
iPhone Duo LsA 26 iPhone Duo LsA 26
iPhone Duo LsA 27 iPhone Duo LsA 27
iPhone Duo LsA 28 iPhone Duo LsA 28
iPhone Duo LsA 29 iPhone Duo LsA 29
iPhone Duo LsA 30 iPhone Duo LsA 30
iPhone Duo LsA 31 iPhone Duo LsA 31
iPhone Duo LsA 32 iPhone Duo LsA 32
iPhone Duo LsA 33 iPhone Duo LsA 33
iPhone Duo LsA 34 iPhone Duo LsA 34
iPhone Duo LsA 35 iPhone Duo LsA 35
iPhone Duo LsA 36 iPhone Duo LsA 36
iPhone Duo LsA 37 iPhone Duo LsA 37
iPhone Duo LsA 38 iPhone Duo LsA 38
iPhone Duo LsA 39 iPhone Duo LsA 39
iPhone Duo LsA 40 iPhone Duo LsA 40
iPhone Duo LsA 41 iPhone Duo LsA 41
iPhone Duo LsA 42 iPhone Duo LsA 42
iPhone Duo LsA 43 iPhone Duo LsA 43
iPhone Duo LsA 44 iPhone Duo LsA 44
iPhone Duo LsA 45 iPhone Duo LsA 45
iPhone Duo LsA 46 iPhone Duo LsA 46
iPhone Duo LsA 47 iPhone Duo LsA 47
iPhone Duo LsA 48 iPhone Duo LsA 48
iPhone Duo LsA 49 iPhone Duo LsA 49
iPhone Duo LsA 50 iPhone Duo LsA 50
iPhone Duo LsA 51 iPhone Duo LsA 51
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Z hlediska balení nicméně Apple absolutně v ničem neexperimentoval – tedy samozřejmě až na tvar krabičky, který je logicky přizpůsoben tvaru telefonu v rozloženém stavu. Jinak ale Apple vsází i u této novinky na klasický bílý papírový box, který je ze spodní strany zapečetěn dvěmi strhávacími nálepkami. Telefon jako takový je pak chráněn papírovou fólií s tím, že jakmile jej vyjmete z balení, dostanete se ke kabelu a šanonu s manuály. A víc byste v balení hledali marně, což může do jisté míry u takto drahého zařízení trochu zamrzet. Na druhou stranu ale myslím, že zrovna iPhone Duo vás dokáže po rozbalení zaujmout natolik, že relativně strohé balení vlastně mrzet nebude. 

iPhone Duo lze objednat zde

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Diskuze
iPhone Duo

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