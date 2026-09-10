Zavřít reklamu

Apple rozšiřuje vlastní 5G modemy. C2 dostal iPhone 18 Pro a iPhone Duo, Pro Max ale ne

iPhone
A. TomanováAmaya Tomanová
0

Apple pokračuje v postupném odstřihávání od Qualcommu a s letošními iPhony posouvá své vlastní modemy zase o kus dál. Nový čip C2 se objevil v iPhonu 18 Pro a také v prvním skládacím iPhonu Duo. Překvapivě jej ale podle dostupných specifikací nedostal iPhone 18 Pro Max, který má nadále využívat modem od Qualcommu.

Mohlo by vás zajímat

C2 je nástupcem modemu C1X a Apple u něj slibuje především vyšší rychlosti při uploadu, lepší stabilitu mobilního připojení a nižší spotřebu energie. Oproti C1X má nový čip spotřebovávat přibližně o 15 % méně energie, což může v praxi přispět i k letošnímu výraznému prodloužení výdrže baterie.

Důležitou novinkou je také podpora mmWave 5G ve Spojených státech. Právě kolem ní se před představením nových iPhonů objevovaly pochybnosti a spekulovalo se, že Apple bude kvůli americkým operátorům stále potřebovat Qualcomm. C2 však podporuje pásma n258, n260 a n261. V evropských specifikacích se naopak nadále počítá pouze s běžnějším sub-6GHz 5G, což odpovídá rozdílům mezi mobilními sítěmi v jednotlivých regionech.

Apple iPhone Duo colors 260909 Apple-iPhone-Duo-colors-260909
Apple iPhone Duo Case navy blue 260909 Apple-iPhone-Duo-Case-navy-blue-260909
iphone 18 pro cases iphone-18-pro-cases
siri ai siri ai
siri customize siri customize voice
siri ai visual intelligence siri ai visual intelligence
siri ai visual intelligence siri ai visual intelligence
iphone 18 pro aperture detai iphone 18 pro aperture
Vstoupit do galerie

Zvláštní je především absence C2 u iPhonu 18 Pro Max. Oba modely Pro mají jinak velmi podobnou výbavu a Apple zatím nevysvětlil, proč vlastní modem dostal pouze menší z dvojice.

Nové iPhony navíc využívají také čip N1 z vlastní dílny Applu, který obstarává Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Směr je tedy zřejmý – Apple chce mít pod vlastní kontrolou stále větší část bezdrátové konektivity. Qualcomm zatím úplně ze hry nevypadává, jeho prostor uvnitř iPhonů se ale dál viditelně zmenšuje.

Elektroniku v čele s Apple (nejen) v super slevách seženete na Alze

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.