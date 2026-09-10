Apple rozšiřuje vlastní 5G modemy. C2 dostal iPhone 18 Pro a iPhone Duo, Pro Max ale ne

Apple pokračuje v postupném odstřihávání od Qualcommu a s letošními iPhony posouvá své vlastní modemy zase o kus dál. Nový čip C2 se objevil v iPhonu 18 Pro a také v prvním skládacím iPhonu Duo. Překvapivě jej ale podle dostupných specifikací nedostal iPhone 18 Pro Max, který má nadále využívat modem od Qualcommu.
C2 je nástupcem modemu C1X a Apple u něj slibuje především vyšší rychlosti při uploadu, lepší stabilitu mobilního připojení a nižší spotřebu energie. Oproti C1X má nový čip spotřebovávat přibližně o 15 % méně energie, což může v praxi přispět i k letošnímu výraznému prodloužení výdrže baterie.
Důležitou novinkou je také podpora mmWave 5G ve Spojených státech. Právě kolem ní se před představením nových iPhonů objevovaly pochybnosti a spekulovalo se, že Apple bude kvůli americkým operátorům stále potřebovat Qualcomm. C2 však podporuje pásma n258, n260 a n261. V evropských specifikacích se naopak nadále počítá pouze s běžnějším sub-6GHz 5G, což odpovídá rozdílům mezi mobilními sítěmi v jednotlivých regionech.
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Zvláštní je především absence C2 u iPhonu 18 Pro Max. Oba modely Pro mají jinak velmi podobnou výbavu a Apple zatím nevysvětlil, proč vlastní modem dostal pouze menší z dvojice.
Nové iPhony navíc využívají také čip N1 z vlastní dílny Applu, který obstarává Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Směr je tedy zřejmý – Apple chce mít pod vlastní kontrolou stále větší část bezdrátové konektivity. Qualcomm zatím úplně ze hry nevypadává, jeho prostor uvnitř iPhonů se ale dál viditelně zmenšuje.