Apple začal prodávat iPhone Duo!

Je pátek 23. října krátce po 8. hodině ranní středoevropského času, což pro fanoušky technologií a zejména pak těch z dílny Apple znamená jediné – začíná se psát nová kapitola v historii iPhone. Do prodeje totiž právě vstupuje první ohebný model, který Apple poměrně překvapivě nazval iPhone Duo. A přestože se jedná o zařízení, jehož cena je v základu nastavena na 1999 dolarů/2299 Euro/54990 Kč, krátce po startu předobjednávek minulý týden se jeho dodací doba posunula z 23. října na konec ledna. Je tedy jasné, že je o novinku mezi uživateli opravdový zájem, byť je třeba jedním dechem dodat, že za mizernou dostupností může do značné míry být i to, že se Apple už v létě při výrobě potýkal s nejrůznějšími problémy, které se nepřekvapivě podepsaly právě na skladových zásobách.
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iPhone Duo je dostupný v bílé a tmavě modré barevné variantě, přičemž nakonfigurovat si jej lze až s 2TB úložištěm. Apple u něj láká na skvělý výkon v kombinaci s operačním systémem iOS speciálně upraveným pro ohebné zařízení a na dvojici displejů, kdy vnitřní 7,6″ displej nabízí jen minimálně viditelný přehyb na místě pantu. Jak moc si uživatelé na nový tvar a možnosti tohoto telefonu zvyknout a potažmo jak moc si jej oblíbí ukáže samozřejmě až čas. První ohlasy jsou ale veskrze pozitivní díky perfektnímu zpracování či výše zmíněných specifikacím. Vytýkáno je pak zejména použití Touch ID namísto Face ID, které je méně intuitivní, či „jen“ dvojitá zadní kamera. Tak či tak, nám by měl do redakce jeden kousek co nevidět dorazit, takže se můžete na našem magazínu těšit na důkladné testování se vším všudy.