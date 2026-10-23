iPhone Duo má problém s aplikacemi, Apple ale slibuje rychlou nápravu

Jestli něco novináři a influenceři, kteří se dostali předčasně k novým iPhone Duo společně kritizovali, pak to byla bezesporu hlavně nepřipravenost mnoha aplikací na nové možnosti displeje, které tento telefon nabízí. Některé se totiž zobrazují jen v úzkém pruhu uprostřed obrazovky, zatímco po stranách zůstávají nevyužité černé plochy. Apple však nyní přispěchal s poměrně optimistickým vyjádřením, dle kterého vývojáři reagují na příchod skládacího iPhonu mimořádně pozitivně a řada populárních aplikací už je na novinku připravena.
Kalifornský gigant se před pár hodinami konkrétně pochlubil tím, že vývojáři začali možnosti iPhone Duo využívat opravdu ve velkém. Vnitřní displej tohoto telefonu je totiž o 50 % větší než obrazovka iPhonu 18 Pro Max, což otevírá zcela nové možnosti nejen při sledování videí, ale také při práci, hraní her nebo používání několika aplikací současně. Mezi aplikacemi, které Apple vyzdvihuje, nechybí Netflix, Prime Video, Paramount+, Instagram, Microsoft Word, Outlook, Slack nebo Zoom. Zmíněny jsou také hry jako Asphalt Legends či Zenless Zone Zero a celá řada dalších titulů.
Fotogalerie
Vývojáři přitom mohou využívat nejen větší zobrazovací plochu, ale také různé polohy skládacího telefonu. Například při videohovorech lze jednu polovinu zařízení využít jako stojánek, zatímco při práci mohou aplikace nabídnout rozložení připomínající iPad. „Reakce vývojářské komunity na iPhone Duo byla neuvěřitelná,“ uvedla viceprezidentka Applu pro vztahy s vývojáři Susan Prescott. Podle ní vývojáři velmi rychle přijali možnosti většího displeje a začali přicházet s novými způsoby jeho využití.
Byla by však chyba myslet si, že všechny aplikace v App Store jsou již na nový ohebný iPhone připravené, protože tak tomu ani zdaleka není. Microsoft například plánuje vydat vylepšené verze Wordu a Outlooku až v následujících týdnech, přičemž podstatně pokročilejší aktualizace připravují také vývojáři Zoomu, Slacku či Salesforce. Apple navíc ode dnešního dne, kdy se iPhone Duo začíná oficiálně prodávat, začne v App Storu speciálně upozorňovat na aplikace a hry optimalizované pro iPhone Duo, aby majitelé novinky snadno zjistili, které tituly už dokážou její displej naplno využít.
Vzhledem k tomu, že mám ještě v živé paměti to, co před lety „napáchal“ příchod výřezu v displeji a následně pak Dynamic Islandu, se nebojím říci, že právě podpora aplikací bude jedním z nejdůležitějších faktorů úspěchu iPhonu Duo. Sebelepší skládací konstrukce totiž ztrácí smysl, pokud většina aplikací využívá jen část displeje nebo jej nevyužívá úplně naplno. Pozitivní je nicméně to, že se vývojáři do úprav pustili ještě před zahájením prodeje a teď už tak zbývá jen zjistit, jak rychle se podaří odstranit nedostatky, na které upozornily první recenze. Věřím ale, že nové možnosti si vývojáři utéci nenechají.