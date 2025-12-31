Prozkoumejte ambientní zvuky v Apple Music

Majitelé iPhonů s iOS 18.4 a novějším mají k dispozici zajímavé vylepšení, které potěší všechny milovníky relaxace a soustředěné práce — speciální funkci Ambient Music. Tento prvek rozšiřuje dosavadní nabídku Apple Music o tematické playlisty s uklidňující hudbou, které pomáhají vytvořit příjemné prostředí k odpočinku, spánku nebo práci.
Funkce Ambient Music je dostupná přímo v Ovládacím centru. Stačí si ji při jeho úpravě přidat vedle známé ikony Shazam pro rozpoznávání hudby. Poté už jen jedním klepnutím vyberete některý ze čtyř playlistů podle aktuální nálady a potřeby: Spánek, Odpočinková hudba, Produktivita a Pocit pohody.
Na rozdíl od klasické aplikace Apple Music nemá Ambient Music vlastní samostatnou ikonu na ploše ani speciální aplikaci — přehrávání probíhá přes standardní hudební přehrávač a je možné jej sdílet například přes AirPlay. Apple tak tento nástroj staví spíše jako rozšíření známých Zvuků na pozadí, které nabízely například bílý šum, zvuk deště nebo moře.
Jak přidat ambientní zvuky do Ovládacího centra
- Aktivujte Ovládací centrum na vašem iPhonu
- Klepněte na + v levém horním rohu.
- Ve spodní části displeje klepněte na Přidat ovládací prvek.
- V sekci Ambientní hudba vyberte požadovanou verzi (nebo zvolte všechny): Spánek, Odpočinková hudba, Produktivita, Pocit pohody.
Fotogalerie
Ambientní hudba není jen příjemným doplňkem – mnozí odborníci i samotní posluchači potvrzují její pozitivní vliv na snížení úzkosti, podporu soustředění a zlepšení kvality spánku. Proto má své místo nejen při práci, ale i během odpočinku nebo meditace.
Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak v rušném dni najít chvilku klidu a ticha, nebo potřebujete podpořit koncentraci při učení, stojí za to tuto novinku vyzkoušet. Přístup k ambientním playlistům je snadný a přímo integrovaný do prostředí iOS — stačí pár klepnutí a váš iPhone se promění v osobního průvodce relaxací.