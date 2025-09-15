Zavřít reklamu

Jak v Apple Music v iOS 26 používat složky

Amaya Tomanová
Apple Music v iOS 26 konečně přináší možnost organizovat playlisty do složek. Funkce, kterou uživatelé dlouhá léta znají z aplikací Fotky či Poznámky, se tak dostává i do hudební knihovny. Pokud máte v Apple Music desítky playlistů – od tréninkových mixů přes sezónní soundtracky až po výběry oblíbených interpretů – složky vám nabídnou přehlednější uspořádání a rychlejší orientaci.

Větší přehlednost díky složkám

Princip funguje přesně tak, jak byste čekali. Vytvoříte složku, pojmenujete ji podle účelu a pak do ní přesunete vybrané playlisty. Můžete si tak sestavit strukturu, která odpovídá tomu, jak hudbu skutečně posloucháte – například zvlášť pro nálady, aktivity, hudební žánry či období roku. iOS 26 navíc umožňuje vkládat složky do složek, takže při větší sbírce playlistů získáte téměř neomezenou míru organizace.

Jak vytvořit novou složku

  • Otevřete aplikaci Hudba a přejděte do sekce Playlisty.
  • V horní části obrazovky klepněte na ikonu +.
  • V nabídce vyberte možnost Vytvořit novou složku.
  • Zadejte název složky a potvrďte tlačítkem Vytvořit.
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 1 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 1
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 2 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 2
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 3 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 3
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 4 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 4
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 5 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 5
iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 6 iOS 26 Apple Music vytvorit slozku 6
