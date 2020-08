Klasickým SMS zvoní v Česku umíráček, nahradí je již brzy RCS

Před zhruba patnácti lety zažívaly SMS zprávy obrovský boom. Jednalo se totiž o jednoduchou možnost textové komunikace mezi majiteli mobilních telefonů, která byla navíc podstatně levnější než telefonní hovory. S nástupem internetových komunikačních aplikací se však začalo naplno ukazovat, jak omezené klasické SMS zprávy jsou, což logicky vedlo k poklesu jejich obliby. Zašlý lesk se však nyní pokouší mnozí světoví operátoři opět rozleštit. Zařadit se mezi ně chtějí nyní i ti čeští.

Není tomu tak dávno, co jste si mohli v médiích všimnout informace ohledně zavedení standardu RCS tuzemským operátorem Vodafone. Tento standard lze zjednodušeně popsat jako sadu vylepšených telekomunikačních služeb vycházejících ze SMS, které právě klasické textovky de facto přeměňují na klasické chaty podobné například Messengeru, WhatsAppu, Viberu a dalším. Stejně jako v těchto aplikacích půjde přes formát RCS posílat protistraně “běžící” na stejném formátu videa, fotky, audionahrávky či jiné soubory a to vše nikoliv přes klasickou mobilní síť, ale přes mobilní data a potažmo WiFi. Díky tomu taktéž platí, že uživatel za RCS zprávy neplatí jako za klasické “esemesky”, ale platí je de facto svým datovým balíčkem, který je zprávami spotřebováván. Pokud se pak dostane do situace, že přístup k internetu nemá, zpráva se odešle jako klasická SMS.

Jak již bylo zmíněno výše, tuto technologii u nás zatím zavedl jen Vodafone. Podle informací portálu ittb však chystá zavedení i T-Mobile, který jej hodlá spustit v průběhu příštího roku. Jak na tom je O2 sice v tuto chvíli jasné není, jelikož od nich zatím žádné vyjádření na povrch nevyplulo, avšak dá se očekávat, že ani to nebude chtít ztrácet na konkurenci a RCS v dohledné době zavede. Jakmile se tak stane, na telefonu jej bude stačit “jednoduše” zaktivovat v nastavení. Slovo jednoduše však musíme dál zatím do velkých uvozovek. iPhony totiž RCS zatím nepodporují a z poznámek pro iOS 14 se zatím nezdá, že by tomu mělo být jinak. Je proto možné, že jejich podpora dorazí až v iOS 15 příští rok. Vše však může být uspíšeno například tlaky operátorů na Apple či čímkoliv podobným. Čistě teoreticky pak mohl i Apple na zmínku o RCS v poznámkách iOS 14 zapomenout. Jasněji proto budeme mít až ve chvíli, kdy bude RCS aktuální.