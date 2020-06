Neomezená data v ČR: Jak vypadá současná nabídka tuzemských operátorů?

Neomezená data jsou u nás stále ještě palčivým tématem. Pravda je taková, že přes veškerou snahu vlastně nejsou tak úplně neomezená. V jistých obměnách je ale mají v nabídce všichni tři tuzemští hlavní operátoři. Jak jejich současná nabídka vypadá a kde vás neomezená data vyjdou nejvýhodněji?

Neomezená data u O2

Operátor O2 nabízí neomezená data v rámci několika svých balíčků – Bronzový, Stříbrný, Zlatý, Platinový a O2 Spolu. Jednotlivé tarify se od sebe kromě jiného liší rychlostí přenosu dat. Nejlevněji vás vyjde tarif NEO Bronzový, u kterého za 1099 korun měsíčně získáte kromě neomezených dat EU roaming, slevu na vybrané telefony, službu O2 Security na jeden měsíc zdarma a kredit ve výši 50 korun měsíčně do O2 Knihovny. Rychlost přenosu dat u tohoto tarifu činí 5Mb/s. Cena tarifu NEO Stříbrný činí 1299 korun měsíčně. Rychlost přenosu dat v tomto případě dosahuje až 20 Mb/s, benefity jsou stejné jako u tarifu NEO Stříbrný. Pokud toužíte po skutečně bleskové rychlosti přenosu dat, můžete si vybrat tarif NEO Zlatý, který za cenu 1599 korun měsíčně nabízí rychlost až 300 Mb/s, nebo NEO Platinový za 2499 korun měsíčně s rychlostí až 300 Mb/s a bonusy v podobě 600 minut na volání do zahraničí nebo 1 GB dat v zóně Top Svět, tedy do vybraných zemí mimo EU. Pokud se rozhodnete zkombinovat mobilní tarify s dalšími službami od O2, můžete si nechat sestavit balíček v rámci O2 Spolu, kde vás jednotlivé služby vyjdou o něco levněji.

Neomezená data u Vodafonu

Neomezená data svým zákazníkům nabízí také společnost Vodafone. V jejím případě záleží na tom, s kolika dalšími uživateli se o data budete dělit – čím více vás bude, tím výhodněji vás neomezená data vyjdou. Pokud budete data využívat sami, zaplatíte za daný tarif 1198 korun měsíčně a získáte rychlost až 10 Mb/s. V případě dvou čísel vás data vyjdou na 1783 korun měsíčně, u tří čísel jde o 2196 korun měsíčně, u čtyř čísel 2795 korun měsíčně, pět čísel vás vyjde na 3394 korun měsíčně a za šest čísel zaplatíte 3993 korun měsíčně. Spolu s počtem čísel stoupá také sleva na telefon, která v nejvyšší variantě činí až 30 tisíc korun. K neomezeným mobilním datům si musíte ale pořídit také pevný internet na doma. Pokud byste stáli o vyšší rychlost a nepotřebujete internet na doma, doporučuje Vodafone neomezený tarif pro jednotlivce Red Maxi, který vás vyjde na 1996 korun měsíčně v případě jednoho čísla.

Neomezená data u T-Mobilu

Neomezená mobilní data můžete u společnosti T-Mobile čerpat v rámci tarifů s názvem Neomezeně. Varianta SD nabízí za 1075 korun měsíčně prosurfovat 20 GB plnou rychlostí, poté se rychlost zpomalí na 3 Mb/s. V rámci paušálu Neomezeně HD můžete plnou rychlostí prosurfovat 50 GB, poté se rychlost přenosu zpomalí na 10 Mb/s. Tento tarif vás vyjde na 1275 korun měsíčně. Tarif Neomezeně MAX nabízí za 1575 koruně měsíčně možnost neomezeného surfování plnou rychlostí, v rámci tarifu navíc získáte balíček Internet Svět 500 MB a datový limit pro EU 40 GB.