AirPods Pro 3 budou zbraní Applu v boji s levnou konkurencí

Apple má podle nejnovější zprávy od Counterpoint Research zůstat i v příštím roce nejsilnějším hráčem na trhu bezdrátových sluchátek, alespoň co se tržeb a vnímání značky týče. Jenže pozice, kterou si roky budoval, už zdaleka není tak neotřesitelná, jak se mohlo zdát. Trh TWS sluchátek totiž zpomaluje a vítr do plachet teď nabírají hlavně extrémně levné modely za méně než 50 dolarů, které lákají uživatele v rozvojových regionech i při běžné obměně zařízení.

Zatímco Apple sází na kvalitu, konkurence tlačí na kvantitu. A to velmi úspěšně. Přesto se Apple do budoucna nechce vzdát. Hlavní roli má sehrát třetí generace AirPods Pro, která by měla podle spekulací nabídnout ještě propracovanější prostorový zvuk a nové funkce zaměřené na zdraví. Sázka je přitom jednoduchá – přesvědčit ty, kteří už AirPods mají, že je čas na upgrade.

Jenže ani to nemusí stačit. Counterpoint varuje, že kvůli vyšší ceně AirPods Pro Applu letos pravděpodobně mírně klesne tržní podíl. Ačkoli značka zůstane dominantní v prémiovém segmentu, růst trhu táhnou jiní – konkrétně značky jako Xiaomi nebo JBL, které cílí na běžné uživatele s nižším rozpočtem. Xiaomi spoléhá na svou nízkonákladovou strategii a silnou distribuci, zatímco JBL boduje agresivními slevami a osvědčeným středním segmentem, například na trzích jako Indie.

Apple ale ví, že jeho čas ještě neskončil. Větší objemový růst má přijít až v roce 2027, kdy se očekává uvedení nového základního modelu AirPods a zcela nové verze s aktivním potlačením hluku (ANC), která by mohla oslovit i širší masu. Analytici přitom upozorňují, že trh s bezdrátovými sluchátky začíná připomínat vývoj u smartphonů. Zákazníci méně často střídají zařízení, víc přemýšlejí nad funkcemi a čím dál víc řeší, jak dobře daný produkt zapadne do jejich ekosystému. Apple tu má pořád výhodu, ale zároveň je jasné, že budoucnost už nebude jen o tom být nejlepší – bude i o tom být cenově dostupnější.