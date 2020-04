Zeptali jsme se českých operátorů, proč nenabízí dostupná neomezená mobilní data i mimo koronavirus

Tuzemští klienti operátorů O2 a T-Mobile mají již pěkných pár týdnů štěstí v neštěstí. Díky pandemii koronaviru totiž mohou již pěkných pár týdnů čerpat neomezená mobilní data, která jsou běžně relativně drahá. Výjimečná doba si však žádá výjimečné kroky – tím spíš, když mohou pomoci v udržení lidí doma, popřípadě v jejich spojení s blízkými. Zdánlivě skvělý krok operátorů však v mnohých z nás vyvolává otázku, jak je vůbec něco takového možné. Vždyť ještě nedávno jsme byli krmení tím, že je zařazení dostupných nebo chcete-li levných neomezených mobilních dat prakticky nemožné. Přesně na tuto otázku jsme se proto zeptali tiskových center O2 a T-Mobilu a nyní přinášíme určité rozřešení.

Ještě než se pustíme do rozboru odpovědí operátorů, vysvětleme si celý kontext. Otazníky okolo znenadání dostupných neomezených mobilních dat pro všechny se objevují zejména kvůli výroku generálního ředitele Vodafone z května 2018. Ten se tehdy v rozhovoru pro e15 nechal slyšet, že čeští operátoři nemůžou zavést podporu neomezených datových tarifů kvůli tomu, že je v České republice pomalý pevný internet v domácnostech. Kvůli tomu by byla neomezená mobilní data mnohými využívána jako jeho náhrada, což by znamenalo nepřiměřenou zátěž sítě a tedy ve výsledku i snížení její kvality. Konkrétně šéf Vodafone tehdy argumentoval tím, že přes 80 % českých domácností nemá doma ani 10 Mbit/s internet. LTE přitom již tehdy dosahovalo několikanásobků této rychlosti.

Nyní – o zhruba dva roky později – dosahovala v březnu podle dat portálu dsl.cz kabelové DSL připojení průměrné rychlosti 21,68 Mbit/s a u WiFi se bavíme zhruba o 20,43 Mbit/s. Oproti roku 2018 a datům, které uváděl šéf Vodafone, jsou tedy hodnoty podle všeho o poznání vyšší, nicméně při pohledu na rychlosti LTE připojení všech tuzemských operátorů jsou stále nízké. Například v březnu, kdy se již začal koronavirový kolotoč rozjíždět naplno a kdy začali operátoři rozdávat mobilní data zdarma, byla průměrná rychlost LTE u O2 29,02 Mbit/s, u T-Mobile 32,42 Mbit/s a u Vodafone 28,38 Mbit/s. Člověk by si navíc mohl logicky myslet, že se bezplatné rozdávání neomezených dat na síti z hlediska uživatelského komfortu podepíše nižší rychlostí. Pravda je však taková, že podepisování se nekoná. V únoru, kdy ještě koronakrize příliš nebobtnala, totiž stejný portál naměřil u LTE O2 průměrnou rychlost 28,41 Mbit/s, u LTE T-Mobile 33,11 Mbit/s a u LTE Vodafone 31,74 Mbit/s. Pokud by vás pak zajímalo 3G připojení, v březnu dosahovala jeho průměrná rychlost u O2 7,16 Mbit/s, u T-Mobile 7,40 Mbit/s a u Vodafone 3,83 Mbit/s. V únoru se pak pohybovala na 9,95 Mbit/s u O2, 7,68 Mbit/s u T-Mobile a 5,72 Mbit/s u Vodafone. Ani zde tedy není vidět žádný propad. Laicky by se tedy dalo říci, že zpřístupnění bezplatného mobilního internetu se na kvalitě služeb O2 a T-Mobilu nepodepsalo. Z logiky věci by tak nemusel být problém ani jejich levnější poskytování po odeznění koronakrize, jelikož by to sítě nejspíš zvládly.

Jak to tedy vlastně s vytížením sítí v současnosti je? Na to jsme se zeptali konkrétně O2 a T-Mobilu, jelikož jen tito dva operátoři nabízí nyní bezplatná mobilní data svým klientům a tudíž má smysl jim dotaz položit. Od T-Mobilu jsme se dočkali následující odpovědi:

Nechceme komentovat vyjádření konkurence. (reakce na pasáž naší otázky odkazující na prohlášení šéfa Vodafone pro e15, které se tehdy vztahovalo na všechny operátory – pozn. red.) Obecně řečeno, na masové (=většinové) rozšíření neomezených dat je potřeba primárně mnohem lepší pokrytí optickým internetem, které a) zrychlí připojení v domácnostech (takže nebude nutno suplovat toto připojení mobilním), b) je nezbytné jaké backhaul pro vysokorychlostní mobilní sítě.

Jsme schopni tuto službu nabízet pouze omezeně – ať už časově či na omezenou cílovou skupinu.

Máte pravdu, že teď nabízíme všem tarifním zákazníkům neomezená data, ale pravda je, že z celkové zákaznické báze ji využila cca jedna třetina. Už tento krok naši sít vytížil tak, že ji bylo nutno významně posílit, aby to nemělo negativní dopad na zákaznickou zkušenost. I přes tento krok se poměrně zásadně snížila průměrná rychlost přenosu (o 5Mbps). Stručně shrnuto: neomezená data nejsou zadarmo, sítě mají svá omezení, a bez významných investic je dlouhodobá plošná nabídka tohoto typu neudržitelná. Proto jsme schopni tuto službu nabízet pouze omezeně – ať už časově či na omezenou cílovou skupinu.

Z odpovědi T-Mobilu tedy stále částečně vyplývá to, co jsme slyšeli už před dvěma roky – tedy že je nutné, aby se v České republice výrazně zlepšilo internetové připojení v domácnostech, jelikož stále hrozí, že by mobilním internetem uživatelé nahrazovali internet pevný a tím de facto zbytečně vytěžovali síť. Na druhou stranu je však poměrně zvláštní, že o podobné řešení nemají uživatelé zájem i nyní, když jsou v obrovském počtu doma na teoreticky pomalém internetu. I přesto si však tento bonus užívá jen jejich třetina, což je s ohledem na jeho charakter málo. Tak či tak lze nicméně už nyní říci, že se žádná revoluce v dostupných neomezených datech u T-Mobilu po odeznění koronaviru velmi pravděpodobně nechystá, jelikož lze tento typ dat dle operátora nabízet pouze omezeně a to ať už časově nebo cenou. Zatímco časového omezení jsme svědky nyní, omezení cílovou skupinou tu již bylo a znovu bude. Jedná se konkrétně o skupinu, které zkrátka nevadí platit za neomezený internet v mobilu vyšší částky, z čehož je jasné, že příliš početná (z hlediska zátěže sítě) nebude.

Co se týče O2, od toho se nám dostala odpověď ještě zamotanější. Konkrétně nám jeho tisková mluvčí napsala:

Pokud bychom se báli negativního dopadu na naši síť, tak k takovému kroku nepřistoupíme.

„Naši síť každým rokem posilujeme a zkvalitňujeme. V loňském roce jsme jako jediný operátor nabídli neomezená data, u kterých si každý zákazník může vybrat maximální rychlost připojení podle svých potřeb. To nám i lépe umožňuje plánovat provoz v síti. V rámci nabídky neomezených dat zdarma do konce dubna jsme zákazníkům poskytli data o rychlosti NEO Optimal. Pokud bychom se báli negativního dopadu na naši síť, tak k takovému kroku nepřistoupíme.“

Jak se tedy zdá, O2 vytíženost jeho sítí kvůli koronavirovým datům zdarma absolutně netrápí a je si jejich kvalitou jistý. Čistě teoreticky by si tak mohl dovolit neomezená mobilní data po koronaviru zlevnit, což je však alespoň z našeho pohledu poměrně nereálné, jelikož se svou nabídkou přizpůsobuje zbylým dvěma operátorům. Pokud by se tedy ti rozhodli jít „s kůží na trh“ a snížit ceny neomezených datových tarifů, nedá se podobný krok očekávat ani u O2. A jelikož je síť T-Mobilu kvůli současné situaci dle jeho slov vytížená až až, není zkrátka na zlevňování a nabírání nových klientů do „omezené cílové skupiny“ místo.

Podtrženo, sečteno – otázka neomezených mobilních dat za nízkou cenu je opravdu velmi kompletní záležitostí, kterou ovlivňují nejen rozhodnutí samotných poskytovatelů služeb, ale i jejich konkurence, respektive technologický stav konkurenčních sítí. Proto je už nyní prakticky jasné, že se v brzké době jakéhokoliv výraznějšího zlevněný neomezených mobilních dat nedočkáme.