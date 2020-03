Operátoři přišli na způsob, jak podpořit na dálku své klienty v domácí karanténě

Do boje proti koronaviru lze přispět mnoha způsoby. Některé firmy převrátily naruby svou výrobu a místo dřívější produkce nyní vyrábí roušky, dezinfekce či jiný zdravotnický materiál. Jiné se zase snaží skrze své služby udržet co nejvíce lidí doma, díky čemuž pomáhají v šíření nemoci mezi lidmi. Další spousty se pak snaží na nynější stav přeorientovat a zkrátka pomáhat tak, jak je v jejich silách. Mezi firmami, které se snaží v boji s koronavirem pomoci, nechybí po celém světě ani operátoři, kteří začali téměř v každé zemi zasažené nemocí rozdávat bonusy ve formě slev či služeb zdarma. Mnozí z nich pak začali svým klientům vyjadřovat na dálku podporu skrze stavové řádky jejich smartphonů.

Názvy operátorů takřka po celém světě svítící na displejích smartphonů zpravidla v jejich horním řádku někde u času či informací o datovém připojení se v posledních dnech a týdnech mění na hesla dodávající lidem sílu či je nabádající k dodržování karantény. Tento trend se začal postupně rozvíjet v zahraniční, nicméně ani v Česku a na Slovensku již není cizí. V České republice se totiž ke svému “přejmenování” v telefonech rozhodl jak T-Mobile, tak i Vodafone a O2. Na Slovensku pak nechybí Telekom spolu s dalšími poskytovateli hlasových a datových služeb. Jaká hesla tuzemští operátoři zvolili si můžete prohlédnout v galerii na boku tohoto odstavce.

Je poměrně zajímavé, že se hesla zobrazují uživatelům spíše náhodně a nikoliv celoplošně. V redakci máme například čtyři telefony využívající služby T-Mobile, avšak podpůrné heslo se zobrazuje jen na jednom z nich a to i obnovení sítě či deaktivaci automatické detekce operátora. Nejedná se však rozhodně o nic, co by mělo člověka jakkoliv vyvádět z míry a tudíž nemá smysl kohokoliv za absenci podpůrného hesla na telefonu lynčovat či uhánět. Rozhodně se ale dá říci, že podobné projevy solidarity ze strany velkých firem mají rozhodně smysl, jelikož lidem dodají v těchto nelehkých časech alespoň špetku naděje.