Přehledně: Jaké bonusy nabízí čeští a slovenští operátoři klientům kvůli koronaviru

Stále se šířící koronavirus zatápí pod kotlem jak vládám zemí po celém světě, tak jednotlivým společnostem, které se ocitají v poměrně nelichotivé situaci a pravděpodobně budou brzy čelit přinejmenším ekonomické recesi. I tak ale některé firmy neváhaly a přispěchaly s nejrůznějšími bonusy a výhodami pro své zákazníky, aby jim v době nouze a těžkých časech ulevily. Řeč je zejména o mobilních operátorech, kteří si pro své klienty připravili řadu výhodných balíčků a štědrých dárků. Proto jsme si pro vás připravili krátký přehled, v němž se dozvíte, zda můžete nějaká ta data navíc či volné minuty získat i u svého poskytovatele.

Vodafone

Jeden z největších tuzemských operátorů Vodafone na nic příliš nečekal a těsně po započetí největší krize nabídl pomoc našincům uvízlým v Itálii, kterým přestal účtovat minuty volání do České a Slovenské republiky a zároveň jim zpřístupnil SMS zdarma a data nad rámec balíčku. Pokud jste však měli štěstí a z epicentra nákazy jste unikli ještě před vypuknutím, nemusíte se bát. I na vás operátor myslel a připravil si pro své klienty nabídku, která se neodmítá. Od 12. března Vodafone zdarma zpřístupnil UPC TV a pro stávající majitele zajistil rozšíření nabídky, kam mimo jiné spadají kanály NickToons, Nick jr., Nickelodeon, Minimax, JimJam, Disney ch., Duck nebo Cartoon Network. Těšit se mvoůžete také na bohatý Filmbox a širokou nabídku dokumentů, avšak mějte na paměti, že akce platí pouze do 11. dubna.

Odnož Vodafonu, UPC, naopak v Česku i na Slovensku navýší rychlosti kabelového připojení a zajistí minuty volání navíc pro seniory. Zákazníci s rychlostí 50 megabitů za sekundu si tak užijí až třikrát rychlejší internet o rychlosti 150 megabitů a v případě vyššího datového plánu, tedy 150 megabitů, se vám rychlost dvojnásobně na 300 Mb/s. Nabídka se týká i klientů, kteří momentálně nedisponují žádným tarifem a nevyužívají služeb Vodafonu.

O2

Skoupé nebylo ani O2, které v Česku nabídlo neomezená data pro všechny klienty, a to až o rychlosti 5/5 megabitů za sekundu. Data se spustí v okamžiku, kdy vyčerpáte svůj momentální datový balíček, tudíž se může rychlost částečně snížit, pokud jste si předplatili rychlejší datový plán. Rozhodně se však jedná o vstřícný krok a příjemnou nabídku, která jistě potěší každého, kdo využívá mobilní internet na maximum. Výhoda navíc potrvá až do konce dubna, tudíž se nemusíte bát, že byste ji nestihli vyčerpat. Několika bonusů se však dočkají také noví zákazníci O2 TV, kteří budou mít po dobu jednoho měsíce službu za pouhou 1 korunu, a to při aktivaci do 12. dubna včetně. Stejně tak si můžete užít prémiové HBO kanály, které budete mít na celý měsíc zdarma. A pokud jste se k přechodu k O2 ještě nerozhoupali, možná vám v tom pomůže Go karta s bonusem až 100 korun za první dobití, a to od 13. března do 11. dubna. Výhody platí pochopitelně i pro slovenské klienty, kteří je mohou čerpat ve stejném časovém období.

T-Mobile

Příliš pozadu nechtěl být ani třetí největší operátor u nás, T-Mobile, který si připravil speciální akci, jež platí od 18. března do 30. dubna. Neomezená data jsou samozřejmostí, ale kromě této výhody na nové zákazníky čeká také bonus za dobití. Mobilní internet zdarma se však vztahuje výhradně na klienty, kteří si platí tarif. V případě využívání balíčku Twist můžete čerpat 50% bonusový kredit na volání, SMS a data, a to při dobití prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile. Bonusový kredit má však platnost pouze jeden měsíc, tudíž doporučujeme začít ho využívat co nejdříve a příliš neotálet. Neomezených dat si ale mohou užívat i velké firmy a státní instituce, pro něž si společnost připravila speciální balíček, alespoň tedy v případě, že dané právní subjekty mají uzavřenou rámcovou smlouvu. Firma chce totiž výrazně podporovat komunikaci na dálku pomocí telekonferencí a zajistit bezproblémový chod státu i ekonomiky. Od 16. března se většího rozšíření dočkaly také kanály a T-Mobile televize, která nově do svého portfolia zařazuje řadu dokumentárních snímků, dětských pořadů a hudebních kanálů.

Orange

Jedním z nejštědřejších a zdaleka nejotevřenějších operátorů je na Slovensku Orange, který si pro klienty připravil bezplatný balík s 10GB dat a především s neomezeným množstvím SMS. Co se volání týče, tam bude společnost účtovat standardní poplatky soudě podle toho, jaký tarif máte. Na druhou stranu však Orange umožní volat přes internet pomocí speciálního hlasového balíku Nonstop Čet, díky němuž se nemusíte spoléhat výhradně na mnohdy přetíženou síť. Zpřístupnění jinak placených TV kanálů je potom samozřejmost a kromě této velkorysé nabídky se operátor vytasil také s FilmBox Premium zdarma. Společnost je na koronavirovou pandemii zkrátka dokonale připravena, o čemž svědčí nejen silná infrastruktura, ale také okamžitý přesun do digitálního online světa. Od nynějška tak veškeré faktury a úřední dokumenty či korespondenci můžete vyřešit výhradně online, bez nutnosti navštěvovat některou z poboček.

Telekom

Slovenský Telekom se výrazně inspiroval u svého českého sourozence T-Mobilu a nabízí jak neomezená data v průběhu celého dubna, tak o 50% více kreditu při dobíjení karet Easy a Juro, a to do 31. března. Více kanálů se dočkala také televize Magio, jejíž majitelé si do 13. dubna užijí řadu nových pořadů a snímků, kam spadají například různé odrůdy MTV a FilmBoxu. Pro majitele Magio GO si Telekom připravil speciální akci, kdy se můžete až na 10 jedinečných filmů zdarma. Společnost výrazně cílí se svými předplacenými kartami zejména na seniory, kteří volají svým příbuzným a nemají tolik příležitostí si kartu dobít. Rozhodně se však jedná o nanejvýš vítané kroky a nezbývá než doufat, že další společnosti budou brzy následovat.