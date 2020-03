Ministerstvo zdravotnictví spustilo infokartu o koronaviru. Jak ji přidat do Wallet v iPhonu?

Jestli je něco při současné pandemii koronaviru zajímavé sledovat, je to rozhodně to, jak se v boji proti němu využívají technologie moderní doby. Ať už se bavíme o dronech, mobilních aplikacích či síle sociálních sítích, všechny tyto věci pomáhají pandemii světu zvládnout alespoň o něco málo lépe, než kdyby je neměl k dispozici. Na vlně chytrých technologií se nyní rozhodlo svézt i tuzemské Ministerstvo zdravotnictví, které spustilo digitální infokartu s předhledem informací i koronaviru na jednom místě.

Infokarta lze v případě iPhonu přidat do Wallet velmi jednoduše skrze tento odkaz. V případě telefonu s Androidem je pak potřeba stáhnout peněženku na karty z Google Play a následně do ní přes téže odkaz androidí kartu nahrát. Co se týče informací, které na infokartě naleznete, jsou to v první řadě počty testovaný, nakažených a vyléčených pacientů v České republice. Na její zadní straně, ke které se dostanete kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu Wallet, jsou pak umístěny aktuální informace o nařízeních vlády, spousty důležitých kontaktů, různé rady, tipy a vlastně vše, co by se vám mohlo hodit. Jedná se tedy o vynikajícího pomocníka do těchto nelehkých časů. To vše navíc zabaleno do líbivého kabátku, který vaší Wallet rozhodně ostudu neudělá.

Parádní je i to, že skrze kartu může Ministerstvo zdravotnictví zasílat na váš telefon notifikace na nejdůležitější zprávy. Díky tomu tak budete neustále v obraze bez nutnosti sledování průběhu koronavirové pandemie kdekoliv jinde, nebudete-li sami chtít. Notifikací však Ministerstvo zdravotnictví v žádném případě nezneužívá, takže se nemusíte bát toho, že by vám jakkoliv zaspamovalo telefon. Jediným neduhem je to, že jakmile kartu ve Wallet otevřete, automaticky se jas telefonu nastaví na maximum. Karta se totiž chová jako klasický lístek, u jehož zobrazení se jas zvyšuje kvůli usnadnění skenování QR kódu.