Final Cut Pro X si můžete nyní vyzkoušet čtvrt roku zdarma, totéž půjde i s Logic Pro X

Nejen hardwarové produkty Applu jsou drahé. Poměrně vysokou částku si totiž budete muset nachystat i v případě, že se rozhodnete pro pořízení softwarů Final Cut Pro X pro střih videa či Logic Pro X pro střih hudby, jelikož první jmenovaný vyjde na 7990 korun a druhý pak na 5290 korun. Je tedy jasné, že jejich pořízení je potřeba zejména v případě uživatelů, kteří si nejsou jisti jejich stoprocentním využitím, dobře promyslet. V tom se jim Apple v této nelehké době pokusí pomoci velmi příjemným bonusem ve formě čtvrtletního bezplatné zkušební verze.

90denní bezplatnou zkušební verzi programu Final Cut Pro X pro macOS si může stáhnout kdokoliv přímo ze stránek Applu a to jen po vyplnění svého jména, příjmení a mailové adresy. Druhý software pak má být ze stejného místa ke stažení zcela zdarma v nejbližších několika dnech a půjde se na ní nejsnadněji “proklikat” přes americkou mutaci stránek Applu, přesněji pak přes mikrostránku věnovanou Logic Pro X. Skvělé je, že minimální hardwarové požadavky programů nejsou příliš vysoké a vyzkoušet si je tudíž můžete bez obav i na starších strojích. Samozřejmě je však potřeba počítat s tím, že některé operace budou trvat mnohem déle než na strojích pyšnící se výrazně vyšším výkonem díky novějšímu hardwaru.

Obávat se nemusíte ani toho, že se po vypršení tříměsíční bezplatné zkušební doby program automaticky přepne do placeného režimu a Apple vám za něj bude účtovat částku, za kterou jej standardně prodává. Software by totiž měl fungovat tak, že se po devadesáti dnech zablokuje a pokud byste se přeci jen rozhodli pro jeho zakoupení, je nutné pro něj zavítat do Mac App Storu a zakoupit jej standardně přes něj. Riziko je tedy naprosto nulové.