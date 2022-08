iPhone nezvoní: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

Zkontrolujte tichý režim a soustředění

Pokud váš iPhone nevyzvání, tak první věcí, kterou byste měli zkontrolovat, je tichý režim a soustředění. Co se týče soustředění, tak jeho aktivaci poznáte jednoduše, a to na více místech – například na zamknuté obrazovce. Pro jeho vypnutí stačí přejít do ovládacího centra, kde prvek k ovládání najdete. Horší je to však s tichým režimem, u kterého si uživatelé často stěžují na to, že nejde žádným způsobem poznat jeho aktivní stav. Zkontrolujte tedy prostřednictvím přepínače na levé straně těla zařízení, že máte tichý režim vypnutý.