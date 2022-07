Nefunguje AirDrop na iPhone: 5 způsobů, jak problém vyřešit

Nefunguje AirDrop na iPhone je problém, se kterým se dost možná čas od času setká každý z nás. Co se AirDropu týče, tak se dle mého názoru jedná o jednu z nejlepších funkcí, které jablečná zařízení nabízí. A není se čemu divit, jelikož prostřednictvím AirDropu můžete velmi jednoduše odesílat prakticky jakákoliv data mezi ostatními Apple zařízeními, a to nejen velmi jednoduše, ale také rychle a bezstarostně. Díky AirDropu vám tak prakticky odpadají jakékoliv starosti s přenosem dat mezi zařízeními. Není tedy divu, že se jedná o nepříjemnost, když AirDrop nefunguje. Naštěstí však lze tento problém jednoduše řešit – v tomto článku naleznete 5 způsobů, které vám pomohou.

Odemknutí zařízení

Dostali jste se do situace, kdy potřebujete přes AirDrop odeslat nějaká data, ale nevidíte své další zařízení, popřípadě zařízení kohokoliv jiného? Pokud ano, tak byste měli vědět o tom, že pro odeslání čehokoliv přes AirDrop musí být obě zařízení odemknutá – v opačném případě se v seznamu zařízení neobjeví. Odemkněte tedy zařízení pro příjem a obě zařízení přibližte ideálně co nejblíže k sobě. Následně už by se zařízení pro příjem mělo objevit.