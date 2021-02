iPhonu 12 mini zvoní umíráček, Apple jej přestane již brzy vyrábět

Měl to být velký hit, ale zatím je spíše propadákem. Tak přesně takto by se dal s trochou nadsázky popsat iPhone 12 mini a jeho současná pozice v nabídce Applu. Ačkoliv od něj totiž měli ještě před jeho představením mnozí velká očekávání, jeho prodeje nejsou prakticky podle všech dostupných ukazatelů nikterak dobré, což se již brzy podepíše i na jeho výrobě. Tu má totiž Apple podle zdrojů přesného analytika Williama Yanga ze společnosti JP Morgan ukončit.

Zdroje Yanga pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu tvrdí, že je kalifornský gigant kvůli úpadku poptávky o tento model odhodlán nejpozději do dubna ukončit jeho výrobu. Do podzimu by si tedy měl vystačit se skladovými zásobami vyrobenými v uplynulých měsících s tím, že na podzim by pak iPhony 12 mini nahradil iPhony 13 mini, kterými by se měl pokusit nezájem o malé telefony zvrátit. S ohledem na nízkou poptávku po 12 mini se sice může v tuto chvíli jevit jako logičtější úplné zrušení této modelové řady, ale s ohledem na to, že má Apple již iPhone 13 mini takřka vyvinutý je pro něj smysluplnější se jím přeci jen pokusit svět zaujmout – tím spíš, když mu věří a považuje jej za kvalitnější než je současný 12 mini.

Poměrně zajímavé je, že zatímco u řady 11 se staly levné iPhony 11 doslova prodejními trháky, na které se 11 Pro a 11 Pro Max přespříliš “nechytaly”, u iPhonů 12 je tomu zcela naopak. Řada Pro je totiž naprostým hitem a v prodejích levnější iPhony 12 válcuje a to dokonce tak, že musel Apple přehodnotit své výrobní plány a na úkor levnějších “dvanáctek” zvýšit u řady 12 Pro a 12 Pro Max výrobní kapacity. Ani to se však zatím kvůli enormnímu zájmu o novinky na jejich dostupnosti přespříliš neprojevilo.