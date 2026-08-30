Budík na iPhonu je potichu nebo nezvoní? Tohle nastavení zkontrolujte

Budík na iPhonu vypadá jako naprosto banální funkce, dokud vás jednou nevzbudí pozdě – nebo vůbec. Častým problémem je také příliš nízká hlasitost, přestože máte zvuk při přehrávání hudby nebo videa nastavený skoro na maximum. Důvod je jednoduchý: hlasitost klasického budíku na iPhonu není totéž jako hlasitost médií a Apple má navíc trochu jiné ovládání pro běžný budík a budík nastavený prostřednictvím režimu Spánek. Pokud chcete jen rychlou odpověď, otevřete Nastavení → Zvuky a haptika a upravte posuvník Vyzvánění a upozornění. Právě tato hlasitost ovlivňuje klasické budíky vytvořené v aplikaci Hodiny. Pokud máte budík příliš tichý, začal bych právě tady. A pokud chcete hlasitost měnit fyzickými tlačítky na boku iPhonu, zkontrolujte také přepínač Měnit tlačítky.
Proč tlačítky někdy zesilujete hudbu, ale ne budík
Tady podle mě vzniká nejvíc nedorozumění. iPhone pracuje s několika typy hlasitosti a boční tlačítka se nechovají vždy stejně. Když sledujete YouTube, posloucháte Spotify nebo máte spuštěné jiné médium, tlačítky upravujete hlasitost přehrávání. To ale automaticky neznamená, že jste současně zesílili budík. Klasický budík používá hlasitost vyzvánění a upozornění. Pokud máte v Nastavení → Zvuky a haptika vypnutou možnost Měnit tlačítky, můžete během dne zesilovat a zeslabovat hudbu, aniž byste hlasitost budíku vůbec změnili. To je mimochodem docela praktické – nehrozí, že si večer ztišíte video a současně si omylem nastavíte téměř neslyšitelný budík. Jestli chcete mít jistotu, doporučuji nastavit hlasitost vyzvánění a upozornění ručně na úroveň, která vás bezpečně vzbudí, a možnost Měnit tlačítky nechat vypnutou. Hlasitost budíku pak nebude tolik závislá na tom, co jste s tlačítky hlasitosti dělali během dne.
Tichý režim ani Nerušit by klasický budík umlčet neměly
Další častá obava zní: „Neměl jsem zapnutý tichý režim?“ U klasického budíku v aplikaci Hodiny tohle obvykle není problém. Apple uvádí, že režim Nerušit ani přepnutí iPhonu do tichého režimu nemají zabránit zvuku budíku. Takže pokud jste večer ztlumili telefon nebo zapnuli režim soustředění, správně nastavený budík má ráno stále zazvonit.
Pokud nezazvoní, hledal bych problém jinde. Otevřete aplikaci Hodiny, přejděte do části Budíky a zkontrolujte nejen čas a aktivaci konkrétního budíku, ale také položku Zvuk. Jestli je jako zvuk nastaveno Žádný, iPhone pochopitelně žádnou melodii nepřehraje. Zní to až příliš jednoduše, ale přesně podobné drobnosti bývají při řešení problému nejrychlejší cestou k nápravě.
Budík pro Spánek se nastavuje trochu jinak
Situace se komplikuje ve chvíli, kdy nepoužíváte obyčejný budík, ale plán spánku. Ten je navázaný na funkce Spánek a Zdraví a jeho nastavení není úplně stejné jako u běžného budíku vytvořeného v Hodinách. Pokud tedy posouváte hlasitost vyzvánění a ranní budík se pořád chová jinak, možná upravujete špatnou věc. U budíku navázaného na plán spánku můžete upravit jeho vlastní zvuk a hlasitost. Otevřete aplikaci Hodiny, najděte část související se spánkem a změňte příslušný budík, případně upravte plán spánku v aplikaci Zdraví. Právě oddělení klasických budíků a buzení v rámci spánkového režimu je důvodem, proč dva budíky na stejném iPhonu nemusí působit stejně hlasitě.
Pokud máte iPhone s Face ID, stojí za kontrolu ještě jedna méně známá funkce. iPhone umí pomocí funkcí detekce pozornosti poznat, že se na zařízení díváte, a podle toho může upravovat chování některých upozornění. Apple například uvádí, že když se na zařízení díváte, může snížit hlasitost některých upozornění. Pokud tedy řešíte zvláštní situaci, kdy je zvuk zpočátku dostatečně hlasitý, ale následně se ztiší, podívejte se do nastavení Face ID a pozornosti. Nevypínal bych tuto funkci preventivně každému, protože má své opodstatnění, ale při diagnostice nečekaně tichých upozornění stojí za vyzkoušení.
Když budík nezvoní vůbec, udělejte si minutový test. Než začnete resetovat iPhone nebo měnit půlku nastavení systému, udělejte něco mnohem jednoduššího. Nastavte si nový klasický budík třeba dvě minuty dopředu, vyberte některý ze systémových zvuků a nechte iPhone ležet se zhasnutým displejem. Hned zjistíte, jestli je problém obecný, nebo pouze v konkrétním budíku či plánu spánku. Pokud testovací budík funguje, zkontrolujte původní budík a jeho opakování, čas, zvuk a případně plán spánku. Pokud nezazvoní ani nový testovací budík, restartujte iPhone a zkontrolujte dostupnost aktualizace iOS. U dlouhodobě se opakujícího problému bych budík také smazal a vytvořil znovu místo nekonečného upravování starého nastavení.
Na jednu věc bych u důležitého ranního budíku nespoléhal
Pokud potřebujete ráno opravdu vstát – třeba kvůli letu, důležité schůzce nebo cestě, doporučuji udělat si večer krátkou kontrolu. Podívejte se, že je budík skutečně aktivní, má nastavený zvuk a hlasitost vyzvánění a upozornění máte dostatečně vysoko. Klidně si nastavte dva budíky několik minut po sobě. Zabere to pár sekund a je to příjemnější než ráno zjišťovat, proč jste zaspali.
A ještě jedna praktická rada: pokud chcete mít hlasitost klasického budíku dlouhodobě stejnou, nastavte ji přes Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění a upozornění a vypněte možnost jejího měnění bočními tlačítky. Pak si můžete během dne libovolně zeslabovat videa nebo hudbu, aniž byste tím omylem rozhodili hlasitost, na kterou se ráno spoléháte.
Ve většině případů tedy není problém v samotném budíku, ale v tom, kterou hlasitost na iPhonu právě měníte. Klasický budík se řídí hlasitostí vyzvánění a upozornění, zatímco buzení v rámci plánu spánku má vlastní nastavení. Tichý režim ani Nerušit přitom klasický budík umlčet nemají. Jakmile tyto rozdíly znáte, je nastavení spolehlivého buzení na iPhonu podstatně jednodušší.