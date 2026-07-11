Toto nastavení Budíku na iPhone jsem dlouho přehlížela. Pak jsem jej ale změnila a teď se mi vstává mnohem líp

Odložení budíku patří mezi funkce, které většina z nás používá téměř každé ráno. Málokdo ale ví, že na iPhonu už nejste odkázáni na tradiční devítiminutovou prodlevu. Pokud vám nevyhovuje, můžete si nastavit vlastní délku odložení přesně podle svých potřeb. Mě třeba 9 minut absolutně nevyhovovalo a jsem proto moc rádi, že je změna k dispozici. Protože zcela upřímně, díky možnosti přizpůsobení se mi teď stává daleko líp.
Ať už si ráno vystačíte s minutou navíc, nebo naopak potřebujete delší čas na probuzení, změna zabere jen několik vteřin.
Jak změnit délku odložení
- Otevřete aplikaci Hodiny a přejděte na kartu Budík. Vyberte některý ze stávajících budíků nebo vytvořte nový klepnutím na tlačítko +.
- V nastavení budíku zkontrolujte, že je aktivní možnost Odložit. Poté klepněte na položku Doba odložení a vyberte interval od 1 do 15 minut.
- Nakonec změny potvrďte klepnutím na tlačítko Hotovo.
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Každý budík jinak
Velkou výhodou je, že délku odložení můžete nastavit pro každý budík samostatně. Například pracovní budík si můžete nastavit s dvouminutovým odložením, které vás přiměje rychle vstát z postele. Na víkendový budík si naopak můžete dopřát deset nebo patnáct minut navíc. Díky tomu si snadno přizpůsobíte ranní režim různým situacím.
Proč právě 9 minut?
Možná vás někdy napadlo, proč měl budík právě devítiminutové odložení. Kořeny sahají až k mechanickým budíkům, u kterých bylo kvůli konstrukci jednodušší nastavit přibližně devět minut než přesných deset. Tradice se následně přenesla i do digitálních budíků a dlouhá léta ji zachovával také Apple. Dnes už ale podobné technické omezení neexistuje, a tak si můžete délku odložení přizpůsobit podle vlastních zvyklostí.
Na první pohled jde o nenápadnou funkci, která možná nevypadá nijak převratně. Právě podobné drobnosti ale často ovlivňují každodenní používání telefonu nejvíce. Pokud vám tradičních devět minut nikdy nevyhovovalo, rozhodně stojí za to nové nastavení vyzkoušet. Stačí několik klepnutí a ranní vstávání si můžete přizpůsobit přesně tak, jak vám nejlépe konvenuje.
9 minut mi absolutně nevyhovovalo, ale 15, to je něco úplně jiného.