Nastavte si na iPhonu podle svého gusta vlastní interval odložení budíku

Dosud pevně daných 9 minut odložení budíku je minulostí. Nový iOS 26 (zatím v betaverzi) přináší možnost nastavit si délku odložení podle vlastních potřeb – od jedné minuty až po čtvrt hodiny. Pro mnohé uživatele jde o malou, ale velmi praktickou změnu, která může výrazně zpříjemnit každé ráno.
Mnozí se už dlouhá léta ptali, proč je odložení nastavené právě na 9 minut. Odpověď leží v historii – mechanické budíky totiž nedokázaly zpracovat kratší intervaly. V éře chytrých telefonů ale takové omezení nedává smysl. Apple nyní naslouchá uživatelské zpětné vazbě a dává volbu do rukou samotným uživatelům.
Jak nastavit vlastní délku odložení budíku v iOS 26
- Otevřete aplikaci Hodiny na svém iPhonu a klepněte na záložku Budík dole na obrazovce.
- Vyberte existující budík, nebo vytvořte nový pomocí tlačítka + vlevo nahoře.
- V nastavení budíku se ujistěte, že je zapnutá volba Odložení.
- Klepněte na číslo u položky Interval odložení.
- Z nabídky zvolte interval mezi 1 a 15 minutami.
- Změnu potvrďte klepnutím na velkou oranžovou fajfku.
Pamatujte, že toto nastavení se vztahuje vždy jen k danému budíku. Můžete si tak například nastavit jinou prodlevu pro pracovní dny a jinou pro víkend. Možnost přizpůsobit si délku odložení budíku v iOS 26 je drobná, ale vítaná funkce, která dává ranní rutinu více pod kontrolu.