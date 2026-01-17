Zavřít reklamu

Nastavte si na iPhonu podle svého gusta vlastní interval odložení budíku

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Dosud pevně daných 9 minut odložení budíku je minulostí. Nový iOS 26 (zatím v betaverzi) přináší možnost nastavit si délku odložení podle vlastních potřeb – od jedné minuty až po čtvrt hodiny. Pro mnohé uživatele jde o malou, ale velmi praktickou změnu, která může výrazně zpříjemnit každé ráno.

Mnozí se už dlouhá léta ptali, proč je odložení nastavené právě na 9 minut. Odpověď leží v historii – mechanické budíky totiž nedokázaly zpracovat kratší intervaly. V éře chytrých telefonů ale takové omezení nedává smysl. Apple nyní naslouchá uživatelské zpětné vazbě a dává volbu do rukou samotným uživatelům.

Jak nastavit vlastní délku odložení budíku v iOS 26

  • Otevřete aplikaci Hodiny na svém iPhonu a klepněte na záložku Budík dole na obrazovce.
  • Vyberte existující budík, nebo vytvořte nový pomocí tlačítka + vlevo nahoře.
  • V nastavení budíku se ujistěte, že je zapnutá volba Odložení.
  • Klepněte na číslo u položky Interval odložení.
  • Z nabídky zvolte interval mezi 1 a 15 minutami.
  • Změnu potvrďte klepnutím na velkou oranžovou fajfku.
iOS 26 budik moznosti odlozeni 2 iOS 26 budik moznosti odlozeni 2
iOS 26 budik moznosti odlozeni 3 iOS 26 budik moznosti odlozeni 3
iOS 26 budik moznosti odlozeni 4 iOS 26 budik moznosti odlozeni 4
Pamatujte, že toto nastavení se vztahuje vždy jen k danému budíku. Můžete si tak například nastavit jinou prodlevu pro pracovní dny a jinou pro víkend. Možnost přizpůsobit si délku odložení budíku v iOS 26 je drobná, ale vítaná funkce, která dává ranní rutinu více pod kontrolu.

