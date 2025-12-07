Jak na iPhonu v Podcastech nastavit časovač vypnutí

Pokud si večer pouštíte podcasty jako uklidňující kulisu, ale nechcete, aby hrály celou noc, může vám výrazně pomoci zabudovaný časovač vypnutí. Ten zajistí, že se přehrávání po určité době automaticky zastaví – bez nutnosti cokoli hlídat.
Funkce časovače vypnutí patří k nenápadným, ale nesmírně praktickým možnostem aplikace Podcasty. Využijete ji zejména tehdy, když usínáte u oblíbeného pořadu, posloucháte delší epizody během odpočinku nebo necháváte děti usínat při pohádkách. Jednoduše si nastavíte, kdy má zvuk umlknout, a zbytek necháte na systému. Telefon se vám tak zbytečně nevybije, epizody nezůstanou napůl přeskočené a vy můžete mít klidnou mysl.
Co funkce umí
Časovač vypnutí nabízí několik možností – od pevně daných intervalů přes vypnutí po skončení aktuální epizody až po flexibilní volby, které před spaním oceníte nejvíc. Díky rychlému přístupu přímo z obrazovky přehrávání ho navíc nastavíte během pár sekund, aniž byste se museli proklikávat hluboko do nastavení.
Jak nastavit časovač vypnutí v Podcastech
- Otevřete aplikaci Podcasty a spusťte přehrávání libovolné epizody.
- Na obrazovce přehrávání najděte ikonu půlměsíce (nachází se pod časovou osou).
- Klepněte na ni – zobrazí se nabídka s dostupnými časovými intervaly.
- Vyberte si, po jaké době se má přehrávání zastavit.
Fotogalerie
Časovač vypnutí je jednoduchý nástroj, který může výrazně zpříjemnit večerní poslech a zároveň šetřit baterii i vaše uši. Ať už usínáte u rozhovorů, dokumentárních sérií nebo pohádek, stačí pár klepnutí a aplikace Podcasty se o vše postará sama. Klidný spánek, příjemný poslech.