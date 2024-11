5 tipů a triků v Podcastech na iPhonu, které určitě oceníte

Inspirace v kategoriích Hledáte nové podcasty, ale nevíte, kde začít? Aplikace Podcasty na vašem iPhonu je vaším osobním průvodcem do světa zvukových zážitků. Prozkoumávat je s ní je hračka. Stačí v aplikaci přejít do sekce Prohlížení a zamířit úplně dolů na stránku. Tady najdete praktický nástroj – Prohlížení podle kategorie. Vyberte si, co vás právě zajímá nejvíce – třeba true crime, sport, kulturu nebo vzdělávání. Na výběr jsou desítky témat, takže si určitě najdete to pravé ořechové. A kdo ví,třeba objevíte nový oblíbený podcast, který vás bude bavit. Fotogalerie Podcasty iOS kategorie 2 Podcasty iOS kategorie 1 Podcasty iOS kategorie 3 Podcasty iOS kategorie 4 Podcasty iOS kategorie 5 Vstoupit do galerie

Nastavení podcastů Chcete si podcasty nastavit přesně podle svých představ? V aplikaci Podcasty na vašem iPhonu máte k dispozici řadu možností, jak si poslech přizpůsobit. Je to snadné: Otevřete aplikaci Podcasty a přejděte do sekce Knihovna. Vyberte si pořad, který chcete upravit, a klepněte na ikonu tří teček v pravém horním rohu. Tím se dostanete do nastavení pořadu.Zde můžete upravit například rychlost přehrávání, automatické stahování nových dílů, nebo si nastavit, po jaké době se má přehrávač automaticky vypnout. Díky těmto možnostem si vytvoříte poslechový zážitek přesně podle svých potřeb. Fotogalerie #2 Podcasty iOS individualni nastaveni 6 Podcasty iOS individualni nastaveni 1 Podcasty iOS individualni nastaveni 2 Podcasty iOS individualni nastaveni 3 Podcasty iOS individualni nastaveni 4 Podcasty iOS individualni nastaveni 5 Vstoupit do galerie

Časovač vypnutí Chcete si užít klidný spánek a přitom si poslechnout oblíbený podcast? S aplikací Podcasty na vašem iPhonu to není žádný problém. Stačí si nastavit časovač vypnutí. Spusťte si epizodu, kterou chcete poslouchat, a pod lištou s průběhem přehrávání najdete ikonu půlměsíce. Po klepnutí na ni se vám zobrazí možnosti, kdy se má přehrávání automaticky zastavit. Vyberte si, zda chcete, aby se podcast vypnul za 5, 10, 15, 30, 45 minut nebo až po skončení aktuální epizody. A už se nemusíte bát, že byste usnuli uprostřed zajímavého příběhu. Fotogalerie #3 Podcasty casovac vypnuti 1 Podcasty casovac vypnuti 2 Podcasty casovac vypnuti 3 Vstoupit do galerie

Vytvoření stanice Chcete si vytvořit vlastní sbírku podcastů na jedno téma? V aplikaci Podcasty si můžete snadno vytvořit stanice, které budou obsahovat právě ty pořady, které vás zajímají. Je to skvělý způsob, jak si uspořádat své oblíbené podcasty a rychle se k nim dostat. Otevřete aplikaci Podcasty a přejděte do sekce Knihovna. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Nová stanice. Dejte své stanici výstižný název a začněte vybírat podcasty, které do ní chcete zařadit. Můžete si vytvořit stanici například na téma historie, vědy, kulinářství nebo třeba jen na podcasty, které vás rozesmějí. Fotogalerie #4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 3 Podcasty iOS Vytvorit stanici 2 Podcasty iOS Vytvorit stanici 4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 5 Podcasty iOS Vytvorit stanici 1 Vstoupit do galerie