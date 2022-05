K rannímu včasnému probuzení využívá většina z nás budík přímo na iPhonu. A není se čemu divit, jelikož je jeho nastavení otázkou pár vteřin. Popřípadě, pokud se chcete starat o svou spánkovou hygienu a ideálně k tomu vlastníte ještě Apple Watch, tak si můžete nastavit Spánek, v rámci kterého si zvolíte spánkový cíl, čas večerky a buzení a další možnosti s tím, že si následně můžete o spánku nechat zobrazit různé grafy a informace, takže vidíte, jak na tom vlastně jste. Nutno zmínit, že u buzení skrze Spánek si můžete přímo nastavit hlasitost, avšak u klasických budíků tuto možnost prostě nenajdete.

Jak na iPhone změnit hlasitost budíku

Apple by rozhodně udělal nejlépe, kdybyste si u každého klasického budíku mohli jednoduše zvolit vlastní hlasitost. Bohužel nám to ale udělal o něco složitější. Hned na začátek je nutné zmínit, že zvlášť pro každý budík hlasitost nastavit nelze. Můžete tedy pouze změnit hlasitost všech budíků najednou, vyjma Spánku. Prvně je nutné, abyste si aktivovali funkci, díky které budete vůbec schopni hlasitost vyzvánění budíku změnit, následně už se pak můžete do změny pustit. Stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak přejděte do sekce s názvem Zvuky a haptika.

Následně zde v kategorii Zvonění a výstrahy přepínačem aktivujte možnost Měnit tlačítky.

přepínačem možnost Dále se na vašem jablečném telefonu přesuňte do nativní aplikace Hodiny.

Poté se ve spodním menu přesuňte do sekce s názvem Budík.

Nakonec stačí, abyste si pomocí tlačítek hlasitosti hlasitost budíků nastavili.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu změnit hlasitost budíku. Abyste tuto změnu hlasitosti mohli provést, tak je nutné, abyste výše uvedenou funkci Měnit tlačítky ponechali aktivní. Je ale nutné zmínit, že pokud si takto změníte hlasitost budíku, tak naprosto stejná hlasitost bude aplikována také u vyzvánění či notifikací. Pokud tedy využíváte iPhone v klasickém režimu a je pro vás důležité mít vyšší hlasitost, bude nutné ji každé ráno opětovně zvýšit. Každopádně, pokud tohle nechcete řešit, tak doporučuji právě využití buzení prostřednictvím Spánku, kde je možné přímo hlasitost buzení nastavit.