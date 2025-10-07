Zavřít reklamu

Apple opravuje budíky v iOS 26.1! Přibylo nové užitečné gesto

iPhone
Martin Hradecký
Apple v druhé betaverzi iOS 26.1 upravil design budíku na iPhonu a přidal nové gesto Slide to Stop, které má zabránit nechtěnému vypnutí alarmu.

Zastavit už nestačí

Dříve stačilo na tlačítko „Zastavit“ jednoduše klepnout, což často vedlo k tomu, že uživatelé omylem zastavili budík místo jeho odložení. Nyní je nutné posunout prstem po obrazovce, aby se budík úplně vypnul. Klepnutí zůstává vyhrazeno pouze pro funkci Odložit.

ios 26 1 slide to stop

Změna přináší praktičtější ovládání pro ty, kdo mají ve zvyku v polospánku sahat po telefonu. Nové rozložení tlačítek přitom zachovává vizuální styl iOS 26, ale zlepšuje použitelnost. Apple navíc rozšířil Slide to Stop i na funkci minutky v aplikaci Hodiny, takže se gesto používá jednotně i mimo budíky.

