Apple opravuje budíky v iOS 26.1! Přibylo nové užitečné gesto

Apple v druhé betaverzi iOS 26.1 upravil design budíku na iPhonu a přidal nové gesto Slide to Stop, které má zabránit nechtěnému vypnutí alarmu.
Zastavit už nestačí
Dříve stačilo na tlačítko „Zastavit“ jednoduše klepnout, což často vedlo k tomu, že uživatelé omylem zastavili budík místo jeho odložení. Nyní je nutné posunout prstem po obrazovce, aby se budík úplně vypnul. Klepnutí zůstává vyhrazeno pouze pro funkci Odložit.
Změna přináší praktičtější ovládání pro ty, kdo mají ve zvyku v polospánku sahat po telefonu. Nové rozložení tlačítek přitom zachovává vizuální styl iOS 26, ale zlepšuje použitelnost. Apple navíc rozšířil Slide to Stop i na funkci minutky v aplikaci Hodiny, takže se gesto používá jednotně i mimo budíky.