Budík na iPhonu vás nemusí odkládat jen na 9 minut. Tohle nastavení ocení jistě každý

Většina uživatelů iPhonu bere odložení budíku jako něco neměnného. Telefon zazvoní, klepnete na Odložit a za chvíli vás znovu probudí. Jenže ne každému vyhovuje stejný interval a právě proto Apple nabízí možnost délku odložení upravit.
Tato funkce přitom není nijak výrazně viditelná, takže spousta lidí stále žije v domnění, že iPhone používá pevně nastavený čas bez možnosti změny. Ve skutečnosti si ale můžete nastavit kratší i delší interval podle toho, jak se vám ráno vstává nejlépe.
Kde změnu najdete
Celé nastavení se nachází přímo v aplikaci Hodiny. Otevřete sekci Budík a vyberte alarm, který chcete upravit. Po otevření detailu budíku se zobrazí mimo jiné také možnost nastavení odložení.
Právě zde lze určit vlastní délku intervalu. Můžete si nastavit velmi krátké odložení pro rychlé probuzení i delší čas, pokud potřebujete ráno více prostoru. Výhodou je, že každý budík může mít jiné nastavení. Pracovní dny tak mohou fungovat jinak než víkendové vstávání.
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Malá úprava, která může změnit ráno
Na první pohled jde o drobnost, v praxi ale může mít překvapivě velký vliv na ranní režim. Někomu vyhovuje, když ho iPhone znovu upozorní téměř okamžitě a nedovolí mu znovu usnout. Jiný naopak ocení delší pauzu, během které se probudí postupně.
Řada lidí si dříve pomáhala vytvářením několika budíků krátce po sobě. Typické bylo nastavení alarmů například v 6:00, 6:10 a 6:20. Dnes to ve většině případů není potřeba, protože si lze interval přizpůsobit mnohem elegantněji přímo v systému.
Proč měl iPhone dlouho právě 9 minut
Devítiminutové odložení není náhoda. Tento interval pochází ještě z dob mechanických budíků, kde bylo technicky komplikované vytvořit přesně desetiminutový cyklus. Výrobci proto používali zhruba devět minut a zvyk se postupně přenesl i do digitálních zařízení.
Apple se této tradice držel velmi dlouho, takže mnoho uživatelů automaticky předpokládá, že právě devět minut je jediné možné nastavení. Moderní verze iOS už ale dávají mnohem větší svobodu a ranní buzení si tak můžete přizpůsobit daleko víc podle sebe.