Původní HomePod je tady s námi již více než tři roky, menší bratříček v podobě HomePodu mini poté teprve několik měsíců. Ještě před nedávnem byl tento nový HomePod mini nedostatkovým zbožím a mnozí jej vyvažovali zlatem. Momentálně už je naštěstí HomePod mini víceméně skladem a můžete si jej pořídit. Jestliže jste si nedávno HomePod pořídili, tak už jste dost možná přemýšleli nad tím, zdali je možné se ním také nechat probudit, popřípadě si na něm z jakéhokoliv jiného důvodu nastavit budík. Pokud ano, tak je odpověď jednoduchá – můžete a nejedná se o nic složitého. V tomto článku zjistíte, jak na to.

Jak na HomePodu nastavit budík

V případě, že byste si na vašem HomePodu či HomePodu mini chtěli nastavit budík, tak existují dva způsoby. Buď tak můžete učinit manuálně pomocí jednoho z vašich jablečných zařízení, anebo poprosíte Siri. Oba dva tyto způsoby si popíšeme níže, začneme manuálním nastavením:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iOS či iPadOS zařízení přesunuli do nativní aplikace Domácnost.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do konkrétní domácnosti a místnosti , kde se váš HomePod nachází.

, kde se váš HomePod nachází. Poté na vašem konkrétním HomePodu podržte prst, čímž se po chvíli zobrazí další obrazovka.

čímž se po chvíli zobrazí další obrazovka. Na této obrazovce už poté stačí, abyste jen přejeli o kousek níže, kde se nachází kategorie Budíky.

kde se nachází kategorie Pro vytvoření nového budíku klepněte na tlačítko Nový a nastavte parametry, včetně možnosti pro přehrání tónu či média.

klepněte na tlačítko a včetně možnosti pro přehrání tónu či média. Všechny vytvořené budíky pak samozřejmě můžete spravovat klepnutím, popřípadě je můžete zapnout a vypnout přepínačem.

Výše uvedeným způsobem lze tedy manuálně nastavit na HomePodu budík. Osobně se mi ale stalo, že jsem v Domácnosti u HomePodu kategorii Budík neviděl – první budík bylo nutné nastavit pomocí Siri, až poté bylo možné manuálně budík nastavit. Pro nastavení budíku na HomePodu (mini) pomocí Siri stačí, abyste řekli „Hey Siri, set an alarm for 6 AM.“ samozřejmě s tím, že si zvolte vlastní čas. Samotný čas je nutné říci ve dvanáctihodinovém formátu, společně s AM (dopoledne) či PM (odpoledne). Pro smazání konkrétního budíku proneste větu „Hey Siri, delete the 6 AM alarm.“, popřípadě můžete všechny budíky smazat, pokud řeknete „Hey Siri, delete all alarms.“