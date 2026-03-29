Na iPhonu si můžete změnit délku odložení budíku. Jak?

Když ráno zazvoní budík na iPhonu a klepnete na tlačítko Odložit, telefon vás znovu probudí za devět minut. Mnoho lidí si proto myslí, že jde o pevně daný interval, se kterým nejde nic udělat. Ve skutečnosti ale už nějakou dobu existuje možnost délku odložení změnit – jen je trochu schovaná v nastavení budíku, takže ji řada uživatelů vůbec neobjevila.
Devítiminutové odložení má přitom poměrně zajímavou historii. Pochází ještě z éry analogových budíků. Mechanické hodiny měly konstrukční omezení a nastavit přesně desetiminutový interval nebylo jednoduché, takže se výrobci postupně ustálili na zhruba devíti minutách. Tento zvyk se pak přenesl i do digitálních budíků a mobilních telefonů. Apple ho dlouho zachovával jako výchozí hodnotu, takže mnoho lidí dodnes předpokládá, že ji nelze změnit.
Pokud vám ale devět minut nevyhovuje, můžete si interval upravit přímo v aplikaci Hodiny. Stačí otevřít sekci Budík, vybrat konkrétní budík a v jeho nastavení klepnout na položku Interval odložení. Zde lze nastavit vlastní čas od jedné do patnácti minut. Nastavení je přitom uložené pro každý budík zvlášť, takže například pracovní budík může mít jiný interval než ten víkendový.
V praxi jde o drobnost, která ale může výrazně změnit ranní rutinu. Někdo preferuje krátké dvou- nebo tříminutové odložení, aby ho telefon rychle připomněl a nedovolil znovu hluboce usnout. Jiní naopak dávají přednost delší pauze, aby měli čas se postupně probudit. Možnost nastavit si vlastní interval tak dává větší smysl než jeden univerzální čas pro všechny.
Možná právě proto spousta lidí tuto funkci používá jako náhradu za dřívější trik s několika budíky za sebou. Místo toho, abyste si nastavovali alarm v 6:30, 6:40 a 6:50, dnes stačí jeden budík a interval odložení přizpůsobit tomu, jak se vám vstává nejlépe.
Až vám tedy příště bude iPhone ráno zvonit, možná stojí za to podívat se do nastavení budíku. Devítiminutové odložení je sice historická klasika, ale rozhodně už není jedinou možností.