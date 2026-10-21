Perplexity Computer nyní funguje kompletně lokálně na Macu! Je tu však zásadní omezení

Umělá inteligence se postupně mění z nástroje, kterému pokládáme otázky, na asistenta, který za nás dokáže skutečně pracovat. Přesně tímto směrem se nyní nepřekvapivě vydává také společnost Perplexity, která před pár hodinami oznámila zajímavou novinku pro majitele Maců. Její pokročilý AI agent Perplexity Computer totiž nově dokáže fungovat kompletně lokálně, tedy přímo na počítači bez nutnosti odesílat zpracovávaná data do cloudu. Má to však jeden poměrně zásadní háček, kvůli kterému si tuto funkci zdaleka neužije každý.
Perplexity Computer se od klasických chatbotů liší především tím, že nezůstává jen u odpovědí na otázky, ale dokáže samostatně plánovat a vykonávat složitější úkoly, pracovat s dokumenty, analyzovat soubory nebo kombinovat několik činností do jednoho pracovního postupu. Místo pouhého vysvětlení, jak něco udělat, se tak může pustit přímo do práce.
Nově přitom nemusí při těchto činnostech spoléhat na vzdálené servery. Díky lokálnímu režimu totiž může AI model běžet přímo na Macu, což ocení především uživatelé pracující s citlivými dokumenty nebo firemními daty. Výhodou je také možnost využívat některé funkce bez internetového připojení. Perplexity pro lokální provoz využívá modely Qwen 3.6 a vlastní upravený model PPLX Pro. Pokud však uživatel potřebuje aktuální informace z internetu nebo výpočetně náročnější úlohu, může nadále využít cloudové zpracování.
Výkonný Mac je nutností
Lokálnost však s sebou nepřekvapivě nese i zásadní háček, který už asi tušíte. Perplexity totiž pro lokální provoz doporučuje Mac s čipem Apple Silicon a alespoň 36 GB jednotné paměti, což je paměť, kterou si už je třeba nakonfigurovat za příplatek. Nejde sice o striktní minimum, ale na slabších strojích nelze očekávat ideální fungování. Alternativou je nicméně alespoň režim Hybrid Compute, který kombinuje lokální zpracování soukromých dat s cloudovými AI modely. Ten dokáže fungovat už na Macích s 24 GB paměti.
Nový lokální režim je dostupný už nyní v aplikaci Perplexity pro macOS, ovšem pouze předplatitelům tarifů Pro, Max a Enterprise. Stačí stáhnout aktuální aplikaci, nainstalovat podporovaný AI model a zvolit lokální zpracování.
Osobně mi přijde zajímavé především to, že se podobně pokročilé AI nástroje začínají přesouvat přímo do našich počítačů. Pokud se pak tento trend uchytí, může být kapacita operační paměti při výběru nového Macu brzy důležitější než kdykoliv dříve. S trochou nadsázky se mi nicméně chce dodat, že v době zuřící paměťové krize, která zcela zásadním způsobem zdražuje nepřeberné množství elektroniky, se jedná o dost špatnou zprávu.