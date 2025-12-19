Perplexity dostává na iPadech „novou“ aplikaci

Na iPady si razí cestu další AI aplikace. Řeč je konkrétně o Perplexity, které si uvědomilo, že iPad už dávno není jen přerostlý iPhone, ale plnohodnotný nástroj, na kterém studenti i profesionálové tráví hodiny denně. A právě proto přichází s přepracovanou verzí své aplikace, která je konečně šitá na míru iPadům, zatímco doposud byla s trochou nadsázky jen zvětšeninou z iPhone.
Nový design s výraznější boční lištou působí mnohem přirozeněji, jako by Perplexity pochopilo filozofii iPadu místo toho, aby jen škálovalo rozhraní z iPhonu. To hlavní se ale odehrává pod kapotou. Aplikace nově více staví na svém výzkumném modu, který míří na uživatele, co neholdují povrchnímu vyhledávání, ale chtějí citace, zdroje a argumenty podložené daty – ideální kombinace pro školy, kanceláře i firemní prezentace. Není tajemstvím, že právě tato funkce má být tahákem pro předplatné, jelikož bez něj je její využití omezené. Je to trochu strategický tah, ale vzhledem k tomu, že svět AI začíná připomínat předplacenou kabelovku, nepřekvapí.
Fotogalerie
Perplexity tak zřetelně přitvrzuje v boji o mobilní platformy. Po nedávném vstupu prohlížeče Comet na Androidu teď cílí na iPad a v plánu je i iOS verze, která ale stále někde visí ve vzduchu. Pokud opravdu dorazí „každým dnem“, mohla by firma konečně sjednotit svůj ekosystém a dát uživatelům pocit, že brát AI výzkum na cesty je praktická možnost, ne marketingová věta.
Celkově působí nová aplikace jako signál, že Perplexity začíná chápat, že studenti a byznys nejsou jen hezké statistiky na slidech pro investory, ale reálné publikum s konkrétními potřebami. A že nativní zážitek na iPadu je klíčem k tomu, aby AI nebyla jen hračkou, ale nástrojem, který si své místo na domovské obrazovce obhájí. Pokud tedy Perplexity zvládne rychle dodat i slíbený iOS update, mohl by to být zajímavý krok k tomu, aby na iPadu „AI research“ konečně dával smysl.