Zavřít reklamu

Perplexity dostává na iPadech „novou“ aplikaci

iPad
Jiří Filip
0

Na iPady si razí cestu další AI aplikace. Řeč je konkrétně o Perplexity, které si uvědomilo, že iPad už dávno není jen přerostlý iPhone, ale plnohodnotný nástroj, na kterém studenti i profesionálové tráví hodiny denně. A právě proto přichází s přepracovanou verzí své aplikace, která je konečně šitá na míru iPadům, zatímco doposud byla s trochou nadsázky jen zvětšeninou z iPhone.

Nový design s výraznější boční lištou působí mnohem přirozeněji, jako by Perplexity pochopilo filozofii iPadu místo toho, aby jen škálovalo rozhraní z iPhonu. To hlavní se ale odehrává pod kapotou. Aplikace nově více staví na svém výzkumném modu, který míří na uživatele, co neholdují povrchnímu vyhledávání, ale chtějí citace, zdroje a argumenty podložené daty – ideální kombinace pro školy, kanceláře i firemní prezentace. Není tajemstvím, že právě tato funkce má být tahákem pro předplatné, jelikož bez něj je její využití omezené. Je to trochu strategický tah, ale vzhledem k tomu, že svět AI začíná připomínat předplacenou kabelovku, nepřekvapí.

iPad Pro M5 LsA 36 iPad Pro M5 LsA 36
iPad Pro M5 LsA 37 iPad Pro M5 LsA 37
iPad Pro M5 LsA 38 iPad Pro M5 LsA 38
iPad Pro M5 LsA 39 iPad Pro M5 LsA 39
iPad Pro M5 LsA 42 iPad Pro M5 LsA 42
iPad Pro M5 LsA 45 iPad Pro M5 LsA 45
iPad Pro M5 LsA 46 iPad Pro M5 LsA 46
iPad Pro M5 LsA 47 iPad Pro M5 LsA 47
iPad Pro M5 LsA 48 iPad Pro M5 LsA 48
iPad Pro M5 LsA 50 iPad Pro M5 LsA 50
Vstoupit do galerie

Perplexity tak zřetelně přitvrzuje v boji o mobilní platformy. Po nedávném vstupu prohlížeče Comet na Androidu teď cílí na iPad a v plánu je i iOS verze, která ale stále někde visí ve vzduchu. Pokud opravdu dorazí „každým dnem“, mohla by firma konečně sjednotit svůj ekosystém a dát uživatelům pocit, že brát AI výzkum na cesty je praktická možnost, ne marketingová věta.

Celkově působí nová aplikace jako signál, že Perplexity začíná chápat, že studenti a byznys nejsou jen hezké statistiky na slidech pro investory, ale reálné publikum s konkrétními potřebami. A že nativní zážitek na iPadu je klíčem k tomu, aby AI nebyla jen hračkou, ale nástrojem, který si své místo na domovské obrazovce obhájí. Pokud tedy Perplexity zvládne rychle dodat i slíbený iOS update, mohl by to být zajímavý krok k tomu, aby na iPadu „AI research“ konečně dával smysl.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.