Šéf Perplexity prozradil, jak ovlivní éra umělé inteligence iPhone!

V posledních měsících se čím dál častěji řeší, jestli umělá inteligence nepřepíše pravidla hry natolik, že klasické smartphony začnou ztrácet smysl. Jenže podle šéfa Perplexity AI to vypadá úplně opačně, přičemž hlavním důkazem má být právě iPhone.
CEO společnosti Perplexity AI Aravind Srinivas se v podcastu This Week in AI nechal slyšet, že iPhone rozhodně není produktem, který by měl kvůli AI ustoupit do pozadí. Podle něj se naopak stane ještě důležitější součástí každodenního života s tím, že důvod je poměrně jednoduchý. Čím lepší bude AI, tím víc se iPhone promění v jakýsi digitální pas. Zařízení, které máte neustále u sebe a které propojuje všechno podstatné od plateb, přes doklady až po komunikaci s ostatními lidmi bude tím pádem možná ještě víc nepostradatelné.
Zajímavé je, že Srinivas zároveň nepřímo hájí i tempo, jakým Apple postupuje v oblasti AI. Kritika na adresu Siri sice sílí, ale podle něj si Apple může dovolit jít vlastní cestou a to zejména díky kombinaci důvěry značky, silného ekosystému a vlastních čipů, které mu dávají obrovskou výhodu.
Právě ekosystém má být jedním z klíčových faktorů. iPhone totiž není jen telefon, ale zařízení, které v sobě spojuje peněženku, vstupenky, zdravotní data, fotky i komunikaci s blízkými. A právě tahle osobní rovina je něco, co podle Srinivase AI sama o sobě jen tak nenahradí. Jinými slovy, i když se kolem nás AI snaží změnit prakticky všechno, iPhone zůstává pevně ukotvený. A místo toho, aby ho AI ohrozila, ho podle všeho ještě víc posílí, což nás jako fanoušky Apple může jen a jen těšit.