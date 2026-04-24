Šéf Perplexity prozradil, jak ovlivní éra umělé inteligence iPhone!

iPhone
J. Jiří Filip
V posledních měsících se čím dál častěji řeší, jestli umělá inteligence nepřepíše pravidla hry natolik, že klasické smartphony začnou ztrácet smysl. Jenže podle šéfa Perplexity AI to vypadá úplně opačně, přičemž hlavním důkazem má být právě iPhone.

CEO společnosti Perplexity AI Aravind Srinivas se v podcastu This Week in AI nechal slyšet, že iPhone rozhodně není produktem, který by měl kvůli AI ustoupit do pozadí. Podle něj se naopak stane ještě důležitější součástí každodenního života s tím, že důvod je poměrně jednoduchý. Čím lepší bude AI, tím víc se iPhone promění v jakýsi digitální pas. Zařízení, které máte neustále u sebe a které propojuje všechno podstatné od plateb, přes doklady až po komunikaci s ostatními lidmi bude tím pádem možná ještě víc nepostradatelné.

iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 7 iPhone 17 Pro LsA 7
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 13 iPhone 17 Pro LsA 13
Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že Srinivas zároveň nepřímo hájí i tempo, jakým Apple postupuje v oblasti AI. Kritika na adresu Siri sice sílí, ale podle něj si Apple může dovolit jít vlastní cestou a to zejména díky kombinaci důvěry značky, silného ekosystému a vlastních čipů, které mu dávají obrovskou výhodu.

Právě ekosystém má být jedním z klíčových faktorů. iPhone totiž není jen telefon, ale zařízení, které v sobě spojuje peněženku, vstupenky, zdravotní data, fotky i komunikaci s blízkými. A právě tahle osobní rovina je něco, co podle Srinivase AI sama o sobě jen tak nenahradí. Jinými slovy, i když se kolem nás AI snaží změnit prakticky všechno, iPhone zůstává pevně ukotvený. A místo toho, aby ho AI ohrozila, ho podle všeho ještě víc posílí, což nás jako fanoušky Apple může jen a jen těšit. 

