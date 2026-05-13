Perplexity výrazně vylepšilo svou aplikaci pro Mac. AI nyní umí pracovat přímo s vašimi soubory i aplikacemi

Společnost Perplexity představila novou aplikaci pro macOS, která posouvá její AI služby mnohem dál než jen ke klasickému chatbotu pro vyhledávání informací. Hlavní novinkou je funkce Personal Computer, tedy AI agent schopný pracovat přímo s prostředím Macu, lokálními soubory, aplikacemi i webem zároveň. Zatímco dříve byla tato technologie dostupná jen pro nejdražší tarif Max, nyní se otevírá i předplatitelům verzí Pro a Enterprise. Perplexity přitom celý systém prezentuje jako osobního orchestrátora práce, který propojuje cloudovou AI s lokálním prostředím počítače a dokáže automatizovat celé pracovní postupy bez nutnosti složitého nastavování.
AI přímo uvnitř macOS
Nová aplikace pro Mac umožňuje přístup ke konverzacím, vyhledávání i diktování hlasem, ale nejzajímavější je právě hluboké propojení se systémem macOS. Personal Computer totiž dokáže vidět aktivní aplikace, přistupovat k souborům a provádět úkoly napříč systémem. V praxi tak zvládne například organizovat složku Stažené soubory, porovnávat lokální dokumenty s informacemi na internetu nebo automaticky plnit úkoly ze seznamu. Podle Perplexity funguje prakticky v jakékoliv aplikaci pro macOS a uživatel s ním komunikuje pomocí textových nebo hlasových příkazů. Aktivace probíhá velmi jednoduše stiskem obou kláves Command současně, což působí mnohem přirozeněji než klasické otevírání samostatné AI aplikace.
Výkon obstará cloud
Perplexity zároveň zdůrazňuje bezpečnost celého řešení. Soubory vytvořené AI běží v sandboxu, jednotlivé kroky jsou auditovatelné a uživatel může provedené akce zpětně vrátit. Firma se tím snaží reagovat na obavy, které kolem podobně hluboké integrace AI do operačního systému logicky vznikají. Zajímavé je i to, že výpočetně náročné operace neprobíhají přímo na zařízení, ale na serverech Perplexity. Funkce tedy nevyžaduje extrémně výkonný hardware a funguje na všech Macích s macOS 14 Sonoma a novějším. Perplexity dokonce tvrdí, že velmi dobře funguje i na základních konfiguracích MacBooků Air nebo starších Maců mini.
Propojení s webem
Velkou roli v celém ekosystému má hrát také prohlížeč Comet od Perplexity. Pokud jej uživatel používá, dokáže AI pracovat i s webovými nástroji bez nutnosti speciálních rozšíření nebo API konektorů. AI tak může kombinovat práci s lokálními soubory a webovými službami téměř stejně, jako by u počítače seděl skutečný asistent.
Přesně tímto směrem se ostatně celý AI trh v posledních měsících posouvá. Zatímco první generace chatbotů byla zaměřená hlavně na odpovídání na otázky, novější systémy se stále více snaží přebírat konkrétní úkoly přímo v operačním systému. A právě tady může být největší síla nové aplikace Perplexity, kdy AI už není jen okno v prohlížeči, ale nástroj, který se stává součástí každodenní práce na Macu.