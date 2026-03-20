Safari má novou konkurenci! Na iPhone dorazil AI prohlížeč Comet od Perplexity

Na iPhony dorazil nový AI prohlížeč z dílny Perplexity. Ten nese název Comet a na iPhony dorazil poté, co si vydobyl oblibu na konkurenčnim Androidu a na desktopu. Verze pro iOS přináší většinu klíčových vlastností, na které jsou uživatelé zvyklí z jiných platforem. Hlavním lákadlem je hybridní vyhledávání. Pro rychlé a lokální dotazy (např. otevírací doba obchodu) využívá prohlížeč standardní výsledky Googlu. U komplexnějších otázek nastupuje AI asistent Comet.
Novinkou je také plně integrovaný hlasový režim, který vám umožní klást otázky. Asistent dokáže analyzovat obsah všech otevřených karet, takže se ho můžete zeptat na souvislosti mezi články, které právě čtete. Comet se od běžných prohlížečů, jako je Safari nebo Chrome, liší svou schopností vykonávat úkoly. Díky funkci Deep Research dokáže asistent projít desítky webových zdrojů a vytvořit z nich ucelené shrnutí s citacemi.
Mezi praktické dovednosti například patří shrnování e-mailů a článků s možností jejich okamžitého odeslání, porovnávání cen produktů napříč různými e-shopy a automatizace úkolů, jako je vyhledávání informací o účastnících schůzky na LinkedInu nebo vyplňování registračních formulářů.
Ačkoliv byl Comet při svém loňském startu na desktopu dostupný za 200 dolarů měsíčně, aplikace pro iOS je k dispozici zdarma. Pro náročné uživatele jsou k dispozici plány Pro a Max (od 20 USD měsíčně), které zpřístupňují pokročilejší AI modely jako GPT-5 nebo Claude 4.6. Je však důležité zmínit, že Perplexity sbírá historii prohlížení pro vytváření reklamních profilů, a to i u platících.
Za mě je Comet zajímavou alternativou pro každého, kdo tráví hodiny rešeršemi na mobilu. Možnost nechat si „přechroustat“ dlouhý text a rovnou ho poslat v e-mailu může být návykové, i když daň v podobě sběru dat o prohlížení nemusí sedět úplně každému.