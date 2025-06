Apple má zálusk na vyhledávač budoucnosti

Apple se údajně zajímá o startup Perplexity AI. Jde o jeden z nejrychleji rostoucích projektů v oblasti AI, jenž se v poslední době těší pozornosti díky své inovativní AI vyhledávací platformě. Podle zprávy Marka Gurmana probíhají v Applu interní diskuze o možné akvizici firmy. Nebo minimálně o navázání strategické spolupráce. Na rozhovorech se podílí šéf fúzí a akvizic Adrian Perica, vedoucí služeb Eddy Cue a další klíčoví manažeři odpovědní za jablečnou AI. Jednání jsou však podle dostupných informací v rané fázi a nemusí nutně vést ke konkrétní nabídce. Apple odmítl situaci komentovat, zatímco samotný Perplexity prohlásil, že o žádných jednáních o fúzi nebo akvizici neví.

Startup Perplexity AI je vnímán jako jeden z nejslibnějších hráčů v oblasti AI vyhledávání a v některých ohledech nabízí reálnou alternativu k tradičnímu Googlu. A právě zde může být důvod zájmu Applu. Google totiž každoročně inkasuje zhruba 20 miliard dolarů za to, že je výchozím vyhledávačem na zařízeních od Applu. Perplexity by tak mohl být dobrou alternativou. Startup byl naposledy oceněn na 14 miliard dolarů, což by z případné akvizice učinilo vůbec největší nákup v historii Applu. Jeden z faktorů, který může potenciální dohodu ztížit, je údajné blížící se partnerství Perplexity se Samsungem. Ať už se Apple v této věci rozhodne jakkoli, je jasné, že začíná aktivně hledat cesty, jak posílit svou pozici v oblasti vyhledávání a umělé inteligence.