Jestli budou stát next-gen konzole přes 1000 dolarů, jsem s tím v pohodě. Daleko víc mě šokuje cena těch současných

Za pár dní tomu bude neuvěřitelných 6 let od chvíle, co začal Microsoft prodávat svou nejnovější verzi konzole Xbox. Stalo se tak konkrétně 10. listopadu 2020 s tím, že vedle vlajkové lodi Xbox Series X dorazil tehdy i levnější Xbox Series S. A přestože se tehdy cena zejména výkonnějšího Series X mohla zdát leckomu vysoká, s ohledem na současnost a unikající informace o nové generaci konzolí se mi chce skoro až říci, že dobře v tomto směru už bylo. Krom toho se mi ale paradoxně chce říci i to, že dobře vlastně znovu i bude, přestože se u nové generace konzolí předpovídají ceny pohybující se kolem 1000 dolarů, tedy v Česku kolem 30 000 Kč.
Za posledních šest let se mi život samozřejmě zásadně změnil a já už tak u konzole netrávím ani zdaleka tolik času, jak tomu bylo dřív. Jsem ženatý, mám malou dcerku, časově náročnou práci a k tomu se snažím udržovat v kondici sportem a tak podobně. I přesto si ale čas od času nějakou tu fajn hru zahraju s chutí a příjemně se u ní odreaguju. A protože jsem zároveň technologický nadšenec, který rád testuje nové věci a zároveň má rád v mnoha směrech to nejlepší, už nyní počítám s tím, že si next-gen konzoli, v mém případě pak Xbox, koupím a okusím, kam se graficky mohou hry na konzolích posunout.
Jasně, cena kolem 1000 dolarů nebo chcete-li 30 000 Kč mi úplně chutnat nebude, ale upřímně řečeno, dokážu si ji tak nějak obhájit minimálně tím, že mi do rukou dorazí roky vyvíjená zbrusu nová herní konzole, která má před sebou spoustu let života coby nová hlavní platforma (respektive jedna z hlavních vedle next-gen PS) a která bude ve výsledku prostředkem k tomu, abych si konzolové hry užil nejvíc, jak to jen jde. Co si ale naopak obhájit úplně nedokážu a hlava mi popravdě vůbec nebere, je to, kam se vyšplhaly ceny současné generace konzolí, které už jsou svým způsobem na konci svého životního cyklu. Ano, samozřejmě si na nich ještě dlouhé roky zahrajete, jak to jde třeba i na Xboxu One, ale high-endový zážitek z her vám logicky po vydání next-gen Xboxů neposkytnou, protože se vývojáři začnou soustředit na novou generaci a to, jak její specifikace vytěžit na maximum.
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Samozřejmě vím, že za zdražováním (nejen) konzolí stojí paměťová krize způsobená zejména AI boomem a že to, že nyní Xbox Series X stojí kolem 25 000 Kč, zatímco startoval na 13 499 Kč není výmysl Microsoftu, ale jen reakce na současnou situaci na trhu. Přijde mi ale jednoduše naprosto šílené v současnosti zaplatit de facto dvojnásobek startovací ceny konzole, když je už nyní vzhledem k jejímu stáří jasné, že její životní cyklus spěje ke konci. Jak píšu výše, samozřejmě beru v potaz fakt, že příchodem next-gen konzolí stávající generace konzolí neumře, ale dál bude mezi hráči hojně využívaná, takže se zde vlastně o konci v pravém smyslu slova hovořit nedá. Zaplatit za šest let starý hardware takřka dvojnásobek startovací doporučené ceny (přičemž Alza svého času prodávala Xbox Series X dokonce pod 10 000 Kč), je ale holý masakr.
Je mi jasné, že kdo chce konzoli a nechce se mu čekat do příštího či popříštího roku na next-gen, ve výsledku mu nyní nic jiného než koupit stávající generaci za velké peníze nezbývá. Troufám si ale říci, že kdo si může jen trochu koupi rozmyslet, ať už z jakéhokoliv důvodu, měl by tak učinit a počkat si na to, co pro nás jak Microsoft, tak potažmo i Sony chystají. Ano, ceny nové generace konzolí budou pravděpodobně ještě vyšší než za kolik se prodává současná generace, ale jak jsem psal výše, jejich obhajobou může být minimálně to, že dostanete to nejlepší a nejaktuálnější, co bude v danou chvíli k dispozici. Momentálně jsme totiž ve stejné situaci, ve které byli donedávna třeba fanoušci Apple TV či HomePodů. I ti totiž čekali na novou verzi produktu dlouhé roky a ve výsledku i po zdražení nezbývalo nic jiného než čekat dál, nebo sáhnout po roky neaktualizovaném a tedy do jisté míry zastaralém hardware. Jenže zatímco u Apple TV či HomePodu člověk mezigenerační skok až tak nepozná, mezi herními konzolemi to bude písnička určitě jiná.
A tak se dostávám k paradoxu, který bych si ještě před pár lety vůbec nedokázal představit. Zatímco dát dnes 25 000 Kč za šest let starý Xbox mi připadá jako naprostý nesmysl, za jeho nástupce bych byl ochotný zaplatit klidně o několik tisíc víc. Ne proto, že bych chtěl utrácet za každou cenu, ale proto, že u nové generace alespoň vím, za co si připlácím. A jestli se spekulace o cenách nových konzolí skutečně potvrdí, možná se za pár let budeme na dnešní částky dívat se stejným údivem, s jakým se dnes díváme na původní cenu Xboxu Series X.