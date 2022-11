Next-gen Zaklínač 3 má konečně datum vydání

Vývojáři dodrželi své slovo a next-gen update populárního Zaklínače 3 skutečně dorazí ještě v tomto roce. Konkrétně pak 14. prosince. Pokud Zaklínače 3 vlastníte, objeví se vám bezplatná aktualizace. Pokud ne, bude hra k zakoupení pod názvem Zaklínač 3: Divoký hon – Kompletní edice. Kromě lepších textur a všemožných grafických vylepšení se hráči mohou těšit třeba na ray tracing.

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.

For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih

— The Witcher (@witchergame) November 14, 2022